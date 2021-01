Speler, speler-trainer, jeugdopleider, assistent-trainer, freelance journalist, jeugdcoördinator en nu sportief directeur: Roger Stilz is van alle markten thuis.

Voor hij met (werk)verlof vertrok naar Frankrijk beloofde Antoine Gobin, de CEO van Waasland-Beveren, een nieuwe sportief directeur te zoeken. De club had begin december afscheid genomen van de Spanjaard Miguel Torrecilla, die een paar weken voor de Fransman op de Freethiel belandde. Officieel gaf men geen reden voor diens opstappen, tenzij dat de man contacten had met Real Zaragoza, waar hij de nieuwe sportief directeur kon worden. Dat gebeurde ook. Off the record hoorde je dat er wel wat ruis zat op de relatie tussen de CEO en de sportieve directeur. Gobin vond de Spanjaard iets te veel 'old school'. Hij wilde in opdracht van de Amerikaanse eigenaars van de club nog meer inzetten op data. Voor zijn vakantie liet Gobin zich ontvallen dat de nieuwe TD meer in die richting zou werken. Namen kon/wilde hij toen niet noemen.Die duidelijkheid is er nu wel. Gobin hield woord, vond iemand en dus kon Waasland-Beveren een nieuwe naam presenteren. Het werd de Zwitser Roger Stilz (43). Hij werkte de voorbije 4,5 jaar bij St. Pauli, een cultclub in Hamburg, actief in de tweede Bundesliga.Hamburg werd zijn tweede thuis. Zijn spelerscarrière bracht Stilz, geboren in Sankt Gallen en middenvelder als voetballer, voornamelijk in eigen land door en ook heel even in Liechtenstein, bij FC Vaduz. In 2004 verhuisde hij naar Hamburg, waar hij aan de slag ging bij Altona (tot 2007) en daarna Victoria, waar hij zijn carrière afsloot als speler-trainer. Zowel Altona als Victoria waren actief in de lagere regionen, een topvoetballer was Stilz niet. Wel een intelligente voetballer, tegelijk bleef hij ook studeren. Talen, maar ook geschiedenis en filosofie. Omdat hij zijn studies graag in Duitsland wilde afmaken en hij het in de lagere Zwitserse afdelingen beu raakte, koos hij voor de havenstad als nieuwe bestemming.Dat intelligente profiel viel ook de redactie van Die Welt en Welt am Sonntag op, want naast zijn werk als voetballer bij Victoria, als assistent-trainer én als jeugdopleider, zette de krant hem ook in als freelancer. Voor het blad volgende hij een jaar of tien geleden vooral St. Pauli.In 2013 keerde Stilz terug naar zijn eerste liefde, het voetbal. Hij werd assistent-trainer van HSV. Hij werkte er onder meer onder Bert van Marwijk, Mirko Slomka en Thorsten Fink. Stilz bleef er één (moeilijk) seizoen en verbond vervolgens zijn lot aan Valérien Ismaël, de Franse Elzasser die als voetballer vooral in Duitsland carrière maakte, bij Werder Bremen en Bayern München. Ismaël trainde in 2013/14 het tweede elftal van Wolfsburg en kreeg een kans om hoofdcoach te worden bij Nürnberg. Hij nam Stilz mee als tweede man. Toen het daar na 14 wedstrijden al voorbij was voor Ismaël en de Zwitser René Weiler kwam, met in zijn spoor een eigen assistent, leek het even of ook Stilz werkloos zou worden, maar uiteindelijk bleef die. Studeren bleef een passie en dus haalde hij in die periode ook zijn diploma Pro Licence.In de zomer van 2016 scheidden de wegen van Weiler en Stilz: de eerste trok naar Anderlecht, de tweede keerde terug naar Hamburg, waar hij bij St.Pauli de jeugdopleiding ging structureren. Dat laatste deed hij tot nu, in december.Met enig succes toch, als je transfermarkt.com bekijkt. In de huidige A-kern van de ploeg zitten er negen eigen jeugdproducten. Twee van hen, Finn Ole Becker en Igor Matanovic, kunnen zich stilaan basisspeler noemen. Beide jongeren kwamen bij de club rond hun tiende en maakten de hele jeugdopleiding door. Vlak voor Nieuwjaar gaf Stilz nog een interview aan een website die het nieuws over de club bij houdt. Hij gaf daarin niks weg van de onderhandelingen met Waasland- Beveren, maar zei dat het succes van de jeugdwerking bij de club te maken had met visie, inzet, duidelijke concepten, de juiste mensen aanstellen en een zeer strikte opvolging. De jeugd van de club werkte er onder begeleiding van psychologen, kreeg looptraining, data-analyse, specifieke trainingen voor doelmannen, enz.In principe is inzetten op (Belgische) jeugd ook de missie van Dirk Huyck en co. Vaak gehaald bij de topploegen, in afwachting dat de eigen opleiding naar een hoger niveau werd getild. Dat alles leek even, met de komst van Amerikaanse investeerders en in hun spoor ervaren buitenlandse voetballers, in de vuilnisbak te worden gegooid. Het aanstellen van Stilz kan betekenen - we moeten 's mans visie en gedragingen tijdens de komende mercato's afwachten - dat Waasland-Beveren terugkeert naar een weg die een paar jaar geleden werd ingeslagen.