Op het internet vindt u zijn naam met en zonder accent, maar het is wel degelijk zonder, signaleert Club. Wie is Stanley Nsoki, de opvolger van Odilon Kossounou en vooral Stefano Denswil in de verdediging bij de landskampioen? Een portret.

Overtuigen deed hij de meest kritische waarnemers nog niet in de wedstrijden tegen Union en Cercle Brugge. Niet altijd de goeie plaatsing, soms wat aarzelingen bij de tussenkomsten in de duels. Voorlopig is er nog niks dat zijn hoge transfersom rechtvaardigt. Maar laat ons vooral geduld oefenen. Ook al is Stanley Nsoki al 22, zijn eigenlijke profcarrière moet nog écht van de grond komen. Sommige voetballers zijn laatbloeiers en voor de Parijzenaar geldt ook: het tot dusver gevolgde parcours was niet evident. Een opleiding bij PSG garandeert veel, maar zadelt je ook op met een enorm verwachtingspatroon. Het doel dit jaar is dan ook, na een zomer nadenken over het juiste vervolgtraject: bevestigen bij een ploeg aan de top, met een cultuur van winnen.

Zijn geboortegrond is de Parijs regio. Poissy meer bepaald, waar ook Mattéo Guendouzi vandaan komt, een streekgenoot met hetzelfde geboortejaar en een gedeeld verleden bij PSG. Een concurrent op het middenveld die Nsoki er verdrong, waarna Guendouzi via een andere weg aan zijn carrière timmerde: Lorient, Arsenal, Hertha BSC en sinds dit seizoen Marseille. De ploeg die ook zijn oog liet vallen op Nsoki, maar nu lopen we op de zaken vooruit. Stanley komt uit een familie die hem zeer goed begeleidt, zegt zijn zaakwaarnemer Ali Boughardayan. Een familie die goed nadenkt over projecten en wat de beste weg is voor hun zoon. Die weg leidde eerst logischerwijze naar PSG, dat in de buurt opleidingscentra heeft. Toen het talent van Stanley tot ontbolstering kwam bij de club uit een dorp dat Paul Pogba een tijdje tot zijn inwoners mocht rekenen, meldden de Parijzenaars zich. Stanley was toen twaalf jaar en werd al snel begeleid door de broers Mayuma. Philippe beheerde de zakelijke kant van het spelersbureau Talents Eleven Football, Dadi leverde als ex-speler van PSG de voetbalknowhow. In So Foot getuigde Philippe bij de doorbraak van Stanley over de evolutie van zijn speler in de jeugd van PSG: 'De ploeg heeft altijd in hem geloofd, zelfs toen hij een jaar of twee, drie na mekaar van de ene blessure in de andere sukkelde. Nooit heeft iemand zijn kwaliteiten in twijfel getrokken.' Die blessures hadden, zoals zo vaak bij jeugdspelers, te maken met een groeispurt rond zijn zestiende. In twee jaar tijd kwamen er tien centimeters bij. Sindsdien meet Nsoki 1,84 meter. Vóór die groeispurt was Stanley een levendige middenvelder, technisch vaardig, met een goeie linker. Zijn talent viel toen op bij de grootsten in Europa. Manchester City, Juventus, Bayern, allemaal toonden ze belangstelling, maar Nsoki voelde zich goed bij PSG en bleef. De club liet zelfs een mogelijke concurrent vertrekken: Dan-Axel Zagadou werd getransfereerd naar Borussia Dortmund. Nsoki stond klaar, en kon beter worden, dachten ze in de opleiding van PSG. Hij werd na de groei wel wat trager, wat minder explosief, waardoor ze in Parijs gingen zoeken naar een nieuwe positie voor hun jeugdspeler, tevens Frans jeugdinternational. Mayuma in So Foot: 'Zijn fysieke evolutie dwong hem een plaats achteruit. Van middenvelder werd hij centrale verdediger.' Het was Luis Fernandez, een tijdje sportief directeur van de jeugdopleiding, die in Nsoki een centrale verdediger zag. Bij de nationale U19 probeerden ze hem dan weer uit als linksachter. Nsoki bleek op beide posities uit de voeten te kunnen. In de Youth League liet PSG hem centraal spelen. Dat was overigens niet waar Club Brugge hem kruiste. Toen de Bruggelingen in 2019 in die competitie tegen PSG speelden, was Nsoki er al niet meer bij. Hij zat dan al bij de A-ploeg. Zijn prestaties lieten in die periode - we schrijven najaar 2017 - het beste verhopen. Toen Thiago Motta geblesseerd uitviel, nam Unai Emery de jonge Nsoki mee in zijn kern. En toen er vervolgens een probleem rees op links, met blessures bij Layvin Kurzawa en de Spanjaard Yuri Berchiche, mocht hij daar ook op de flank zijn kunnen tonen. Mayuma: 'Door die polyvalentie kon Stanley zijn tactische bagage vergroten op verschillende posities. Hij wist al alles van een centrale rol op het middenveld, leerde bij als verdediger, maar ook op de flank. Op die manier begreep hij ook beter de anderen. Tegelijk werd hem bij de profs aangeleerd zijn eigen voetbal eenvoudiger te houden. In de jeugd zag je hem nog over het hele veld dribbelen, maar bij de profs werkten ze op het vereenvoudigen en versnellen van zijn spel, zodat hij zich kon aanpassen aan een veel hoger niveau.' Kortom: in de periode van 2017 tot de herfst van 2018 zag de toekomst er zeer mooi uit, want na Emery gaf ook diens opvolger Thomas Tuchel Nsoki speelkansen. Sportief was het een grote lofrede, met lovende getuigenissen van zijn trainers in de jeugd. Na Alphonse Aréola, Adrien Rabiot en Presnel Kimpembe waren nog eens twee jongeren uit de eigen opleiding op de goeie weg om door te breken bij de club: Stanley Nsoki en Colin Dagba. Ook financieel deed hij een goeie zaak, leerde later Football Leaks, de documenten die L'Equipe kon inkijken. Er zijn wat regels en limieten om jongeren een contract te geven, maar de Parijzenaars wisten die te omzeilen. Uit de documenten van Football Leaks bleek dat PSG Nsoki 3 miljoen euro betaalde als... tekenpremie om een eerste profcontract te tekenen bij de eigen ploeg. Maar zoals zo vaak gaat een carrière zelden in stijgende lijn. Komen bij een topclub is iets, er ook blijven nog heel wat anders. Dagba bevestigde en zit er nog steeds, Nsoki niet. Om te beginnen veranderde hij al van makelaar. De broers Mayuma raakten in conflict met de familie en een Duits agentschap nam het zakenbeheer over. Met dank aan Tuchel want Rogon beheerde in die periode ook de zaken van Thilo Kehrer, Julian Draxler en Eric Maxim Choupo-Moting. Prompt verschenen in de media geruchten over een verhuis naar de Bundesliga. Het was een gekke periode voor Nsoki, wiens naam ook in verband werd gebracht met een transfer naar Newcastle United, Marseille en later ook Lyon. Uiteindelijk werd na een jaar frustratie wegens weinig speelgelegenheid OGC Nice zijn nieuwe bestemming. Ali Boughardayan: 'PSG blijft een moeilijk verhaal voor eigen jeugd, gezien de hoge normen. Het was de periode waarbij in Nice een nieuw project startte, met grote investeringen van Ineos. Aanvankelijk voelde Stanley zich daartoe fel aangetrokken, maar uiteindelijk bleek zijn persoonlijkheid daar minder te passen. Stanley is niet timide qua persoon, maar is wel iemand die veel nadenkt en houdt van een zekere rust, van stabiliteit.' Die was er weinig bij Nice. Hij had er wat hinder aan de buikspieren, maakte de covidperiode mee en presteerde onregelmatig. De concentratie kon beter, vonden de waarnemers. De ene keer 100 procent, een andere keer was het maar 50 procent. Uiteindelijk begon het prijskaartje (zie kader) te wegen en mee te spelen in de beoordeling. Nsoki werd afgeschreven, ook bij andere Franse clubs, als een teleurstelling. Boughardayan: 'Na twee jaar hebben we daarom nu ruim de tijd genomen voor reflectie. Wat was, op zijn 22e, de beste volgende stap? We kwamen uit bij een stabiele club, waar ook de cultuur van het winnen heerste. Waar Stanley het gevoel had dat hij zich zou kunnen doorzetten, bevestigen als basisspeler. Ik zeg niet dat zijn carrière nog moet beginnen, maar we moeten nu wel een zekere continuïteit nastreven. Regelmaat in de prestaties, in speeltijd. Dat de coach zijn profiel erbij wilde, en sterk stond achter zijn komst speelde mee. Ook de goeie werkomstandigheden. We hebben de tijd genomen om het oefencomplex te bekijken en ik was ook verrast: veel Franse eersteklassers hebben zoiets niet. Koppel daar de kans aan om straks Champions League te spelen, en dat hij bij Club Brugge kan voetballen om de titel te pakken en je komt uit bij het waarom van de transfer. Misschien is België iets minder hip dan een grote competitie, maar je loopt hier wél in de kijker. Ook dat telde mee.' En zo heeft Club zijn opvolger. Niet zozeer voor Kossounou, rechtsvoetig, maar eerder voor Stefano Denswil, de linksvoetige die even werd vervangen door Simon Deli, tot die ook weer verdween en Club in januari naar de Nederlander teruggreep. Vorig seizoen moest Brandon Mechele daar iets te vaak tegen zijn voet spelen. Nu is daar plaats voor Nsoki. Zonder accent.