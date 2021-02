Tahith Chong is de derde Nederlander die Club Brugge deze winter binnenhaalde en de vijfde in totaal. Wat voor speler is hij?

'Hij is lang, maar snel', weet Noa Lang over de nieuwe aanwinst van Club Brugge. Tahith Chong en Noa Lang doorliepen samen de jeugdreeksen van Feyenoord en Oranje, en bleven na wedstrijden regelmatig bij elkaar overnachten. Lang nam een omwegje naar de top, maar Chong trok al in 2018 naar de Manchester United-opleiding. Vandaag kruisen beide flankaanvallers elkaars pad opnieuw in het Jan Breydelstadion.

...

'Hij is lang, maar snel', weet Noa Lang over de nieuwe aanwinst van Club Brugge. Tahith Chong en Noa Lang doorliepen samen de jeugdreeksen van Feyenoord en Oranje, en bleven na wedstrijden regelmatig bij elkaar overnachten. Lang nam een omwegje naar de top, maar Chong trok al in 2018 naar de Manchester United-opleiding. Vandaag kruisen beide flankaanvallers elkaars pad opnieuw in het Jan Breydelstadion.Zondag plaatste Chong op Instagram een afscheidspost voor zijn Bremense supporters: 'Het duurde niet lang, maar ik heb veel geleerd.' Bij diens aankondiging bij Werder Bremen begin dit seizoen, wist coach Florian Kohfeldt onmiddellijk wat hij de jonge Nederlander moest leren: 'Hij is een technisch begaafde speler die op beide flanken kan spelen, maar defensief is er ruimte voor verbetering.'Hij is pas 21, maar ook ál 21. Tijdens de wintermercato van 2019/20 trachtte Juventus een Pogba-achtige coup door hem een contract aan te bieden waarmee hij transfervrij naar Turijn kon gaan. In de nasleep daarvan reageerde Manchester United snel en verlengde het in maart vorig jaar Chongs contract met twee jaar.Manchester United heeft hoge verwachtingen van Chong, maar die lijkt nog niet in de plannen van Ole Gunnar Solskjaer te passen. Hij debuteerde begin 2019 voor The Red Devils, maar verder dan dertien invalbeurten en basisplaatsen tegen Rochdale of Astana kwam hij niet. Nochtans kan Manchester United wel een rechterflankaanvaller gebruiken, met de jonge Daniel James en de op rechts geforceerde Juan Mata als enige opties.Met een in 2022 aflopend contract was het hoog tijd dat het talent met de wilde haardos eindelijk een reeks profwedstrijden kon spelen en zich kon ontwikkelen. Werder Bremen, dat vorig jaar net niet degradeerde, miste snelheid op de flanken en creativiteit. Daar hoopte Chong in de voetsporen van Serge Gnabry en Kevin de Bruyne te treden.Bij het Nederlandse weekblad Voetbal International beschrijft hij zichzelf als iemand die zijn rechtstreekse tegenstander graag tracht uit te schakelen: 'Er is niet een speler die ik probeer na te bootsen, maar je kopieert wel zaken die je van anderen ziet. Zo deed ik dat bij Arjen Robben en Ryan Giggs.'Bij Werder Bremen speelde hij vijftien wedstrijden, waarin hij een doelpunt maakte en twee assists gaf. In de laatste vier matchen bleef hij zelfs op de bank. Het is wel belangrijk om te kaderen dat hij een talent is dat aanvallend dient te voetballen en in het Weserstadion speelde hij toch vooral voor het behoud. Wat is dan de evaluatie van zijn halfjaar in Duitsland?Op een persbabbel op 12 januari was Bremens hoofdscout Clemens Fritz eerder positief: 'Hij is defensief echt verbeterd. Hij moet zijn snelheid en creativiteit efficiënter leren gebruiken, en de bal soms in de voeten ophalen. Ook aan zijn eerste controle moet hij blijven werken. Hij heeft geweldig veel talent en hij is erg toegewijd om te blijven leren.'Op een half seizoen in Duitsland heeft Chong bijna evenveel ervaring opgedaan op het hoogste niveau als in de twee vorige seizoenen in Engeland. Gaat hij die kansen, veelal invalbeurten, consistent blijven krijgen in Brugge? De aanvallende weelde in het Belfius Basecamp is zeer groot, maar met Krmencik, Diatta en Dennis zijn er drie aanvallers vertrokken. Het Nederlandse trio Chong-Dost-Lang kwam in de plaats.'Chong is een speler naar de stijl van het huis, snel met een goede techniek. Het wordt een helse periode, dus we zullen iedereen nodig hebben', meent Philippe Clement, die zijn aanvallers graag op de toppen van hun tenen houdt.De Noord-Brabander is een ruw talent dat op beide flanken uit de voeten kan. In een ploeg die zowel in België als Europees dominant wil voetballen, zullen zijn kwaliteiten naast spelers die hem beter begrijpen ongetwijfeld tot hun recht komen.