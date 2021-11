Het leven van Taylor Harwood-Bellis is een aaneenschakeling van bijzondere familieverhalen. En waarom werd de centrale verdediger in Brussel gestald? Niet om hem in de vitrine te zetten, maar om hem klaar te stomen voor de A-ploeg van City.

Bij de dienst bevolking van haar gemeente staat ze ingeschreven als Rebecca. Een naam die hier in België niet veel voorkomt, maar voor een meisje dat een kleine twintig jaar geleden in Engeland werd geboren, was het de norm. Bij het grote publiek in Engeland is ze bekend onder haar roepnaam Bex. En op Twitter noemt ze zichzelf Becky.

...

Bij de dienst bevolking van haar gemeente staat ze ingeschreven als Rebecca. Een naam die hier in België niet veel voorkomt, maar voor een meisje dat een kleine twintig jaar geleden in Engeland werd geboren, was het de norm. Bij het grote publiek in Engeland is ze bekend onder haar roepnaam Bex. En op Twitter noemt ze zichzelf Becky. Wat heeft dat met Taylor Harwood-Bellis te maken? Wel, Rebecca is de tweelingzus van Taylor. Zij opteerde voor basketbal en ze schopte het bij de jeugdelftallen zelfs tot Engels international. Hij had het meer voor voetbal en is sinds deze zomer op doorreis bij Anderlecht om er helemaal door te breken op het hoogste niveau. En ook hij heeft een lange voorgeschiedenis bij de nationale ploeg van Engeland. Hij verzamelde caps bij de U16, U17, U19, U20 en vandaag is hij actief bij de U21. In een pak wedstrijden, waaronder de duels op het EK U17 van twee jaar geleden, droeg hij zelfs de aanvoerdersband. Voor hij in België neerstreek, sprak Taylor met de Manchester Evening News over zijn relatie met zijn zus: 'Ze kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen. In dat opzicht is ze mijn tegenpool. Voor haar wedstrijden moet ik haar geruststellen, haar eraan herinneren dat ze international is en dat daar redenen voor zijn. Pas dan is ze overtuigd dat ze het niveau aankan. Zij doet het omgekeerde bij mij: ze adviseert mij om het wat rustiger aan te doen, om niet te zelfverzekerd over te komen.' Bij de familie Harwood-Bellis draait alles om sport. Taylor is geboren en getogen in Stockport, een voorstad van Manchester. Phil Foden groeide op in dezelfde wijk en Stockport is ook de geboortestad van tennislegende Fred Perry. Zijn vader werkte voor Stockport County en zijn oom werd na veertig jaar trouwe dienst in verschillende functies gepromoveerd tot clubvoorzitter van de Hatters. En dan is er nog het bijzondere lot van Taylors grootvader. Hoewel heel de familie fan is van Stockport en Manchester City, heeft de grootvader altijd geweigerd om die twee te combineren. Zijn hart klopte uitsluitend voor de Skyblues. Hij was het soort diehardfan dat zijn fiets pakte om elke thuiswedstrijd in het oude stadion bij te wonen. Tot een ziekte hem te pakken kreeg. Op zijn sterfbed uitte hij nog twee wensen: gecremeerd worden met het shirt van City om de schouders en zijn kleinzoon de A-ploeg zien halen. 'Voor zijn dood zei hij tegen mij: doe het voor City', aldus Harwood-Bellis. Het levenseinde van de grootvader viel samen met het grote debuut van de tiener. Als eerbetoon deelde hij zijn ontroerende verhaal met de Engelse media. Het verhaal gaat als volgt. In de zomer van 2019 wordt Harwood-Bellis tot zijn eigen verbazing door Pep Guardiola geselecteerd voor een tournee door China. Hij is pas zeventien en hij is net naar de kern van de U23 gehaald om een blessureplaag op te vangen. Net wanneer hij te horen krijgt dat hij zijn idolen mag vergezellen naar Azië, overlijdt zijn grootvader. Het toeval wil dat de laatste training voor de afreis op hetzelfde tijdstip valt als de begrafenis. Hij moet dus een hartverscheurende keuze maken: de training laten schieten of zijn kat sturen naar de ceremonie. Maar hij is vooral bang de trein van de eerste ploeg te zullen missen indien hij voorrang geeft aan zijn familie. Hij praat erover met Guardiola, die hem de raad geeft om zeker aanwezig te zijn op de begrafenis van zijn grootvader. De jonge Taylor gaat zoals gepland mee naar China en op de terugweg zegt de Spaanse coach: 'Wow, deze jongen heeft iets.'Bij Anderlecht heeft Harwood-Bellis bijna alles gespeeld en ondanks zijn negentien jaar stak hij bij City ook al drie trofeeën op zak. Een Engelse titel met de U23 en twee League Cups met de profs. Hij kreeg daarin niet veel speeltijd, maar het was net voldoende om telkens recht te hebben op een medaille. Hij mocht nog niet proeven van de Premier League, maar hij verzamelde al enkele minuten in de FA Cup en de Champions League. Tussendoor was er ook een succesvolle uitleenbeurt van een half seizoen aan Blackburn Rovers in The Championship. Blackburn wilde de huurovereenkomst dit seizoen verlengen. Een regeling die Harwood-Bellis en ook het management van City helemaal zagen zitten. De onderhandelingen waren al ver opgeschoten, maar dan kwam Vincent Kompany er zich mee bemoeien. VK wist dat de speler beschouwd werd als een van de meest veelbelovende talenten van zijn ex-club en hij belde hem persoonlijk op om hem de plannen van Anderlecht uit te leggen en hem ervan te overtuigen om voor een seizoen naar de Jupiler Pro League af te zakken. Het moet wel gezegd worden dat Kompany altijd een natuurlijke aantrekkingskracht op hem heeft uitgeoefend omdat ze ooit dezelfde kleuren verdedigden en op dezelfde positie speelden. Toen Harwood-Bellis gevraagd werd wat hij van Anderlecht wist, kwam hij voor de dag met een diplomatiek antwoord: 'Als je Anderlecht niet kent, ben je geen echte voetbalfan.' Net als bij Philippe Sandler en Lukas Nmecha zal het Belgische avontuur van Harwood-Bellis beperkt blijven tot één seizoen. Maar de status van Harwood- Bellis is niet dezelfde als die van de andere twee huurlingen die City recent in Brussel parkeerde. Sandler en Nmecha werden in de Belgische competitie gestald met maar één doel: hen voor een goede prijs verkopen. Niets van dat alles met Harwood-Bellis, want de directie van City wil dat hij in België speeltijd krijgt om hem later in de A-ploeg te kunnen integreren. In het portret dat aan hem is gewijd op de officiële website van de club, kan iedere bezoeker het volgende lezen: Harwood- Bellis is een krachtige verdediger die ook gezegend is met uitstekende vaardigheden aan de bal. Na zijn debuut bij de grote jongens tegen Preston North End in september 2019 gaf Guardiola aan dat Harwood-Bellis op lange termijn een optie zou moeten zijn voor City. Die dag vormde de Engelsman een centraal verdedigingsduo met een andere jongeling, Eric García. De twee waren samen 35 jaar oud. 'We laten zien waarom we een academie hebben', zei Pep. 'Deze spelers zijn aanvoerder in hun leeftijdscategorie. Ik heb mezelf dus geen vragen gesteld toen ik mijn basisteam moest samenstellen.' García is intussen teruggekeerd naar Barcelona en heeft zijn plek veroverd bij de Spaanse nationale ploeg. Harwood-Bellis, van zijn kant, kreeg een contractverlenging en ligt nu tot 2024 vast in het Etihad Stadium.