Met overwinningen tegen Wales en Wit-Rusland en een gelijkspel tegen Tsjechië is de interlandbreak voor de Rode Duivels alweer achter de rug. Wat moeten we ervan onthouden? Drie vragen aan Peter t'Kint, die voor Sport/Voetbalmagazine de Rode Duivels op de voet volgt.

België kan ook winnen als het niet goed speelt. Dat hebben we de laatste tijd wel veel moeten schrijven. Mocht het deze keer niet nog eens wat meer zijn, wat attractiever?

...

België kan ook winnen als het niet goed speelt. Dat hebben we de laatste tijd wel veel moeten schrijven. Mocht het deze keer niet nog eens wat meer zijn, wat attractiever?Peter t'Kint: 'Ik denk dat we soms wat te kritisch zijn. Als we dit eerste deel van de kwalificaties bekijken, dan was het, na een slappe start, zeer goed en geconcentreerd tegen Wales tot het verschil was gemaakt. In Praag kregen we in afwezigheid van wat sleutelspelers een slappe hap voorgeschoteld, maar kwam ook daar direct een reactie. En Wit-Rusland werd van de mat gespeeld met een score die bijna de records tegen San Marino of Gibraltar van de tabellen veegde. Terwijl deze tegenstander op papier toch over iets meer talent beschikt. 'Voeg dit toe aan het perfecte parcours op weg naar het EK en de kwalificatie voor de eindfase van de Nations League en dan moet je toch zeggen dat Roberto Martínez zijn 20 tot 25 Duivels die geregeld op de mat staan, scherp kan houden. Uiteraard, en dat was gisteren merkbaar, is er straks ook die mooie wortel van het EK. Allicht was het geen toeval dat vooral de jongens die nu een keer een kans kregen, zeer gretig op zoek gingen naar dat ticket voor het Europees kampioenschap en daarbij scoorden (Praet, Vanaken, Trossard, Doku, Benteke) of met assists strooiden (Doku).'Achterin zitten de Rode Duivels, zoals al vaker gezegd, in de problemen met de wat oudere verdediging. Wie zie jij op het EK in de driemansdefensie staan?T'Kint: 'Het lijkt erop dat de tickets verdeeld zijn. De nieuwe blessure van Thomas Vermaelen baart zorgen, hopelijk lag het aan een lange vlucht en de jetlag, twee dagen later al het veld op moeten tegen op papier de beste tegenstander in de groep was geen cadeau. Bij leven en welzijn zijn de verdedigers komende zomer: Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen en na hen Denayer, Boyata en hoogstwaarschijnlijk ook Dendoncker, die het tegen Wit-Rusland heel even op die positie mocht proberen maar niet werd getest. Hij is er straks bij, wegens zijn polyvalentie. Je wilt, als bondscoach, voor je bank jongens die op zoveel mogelijk plaatsen inzetbaar zijn. Anderen komen niet in aanmerking, met name Brandon Mechele mag zijn vakantie stilaan boeken.'Axel Witsel en Eden Hazard zullen alles in het werk moeten stellen om het EK te halen. Wie zullen we het meeste missen, volgens jou, op basis van de afgelopen wedstrijden? En heeft een Rode Duivel jou de afgelopen week verrast?T'Kint: 'We zullen ze allebei missen, omdat voor geen van beiden een body double beschikbaar is. Dendoncker is (nog lang) geen Witsel, Tielemans evenmin. Doku is geen Eden Hazard, maar scoorde tegen Wit-Rusland (en ook al eerder) wel punten. Hazard is immers ook geen Doku. De ontwikkeling van de spits van Rennes in Frankrijk laat het beste verhopen. 'Wat de Duivels niet hebben, als Hazard er niet is, is een agent provocateur, die met snelheid en een dribbel iets kan openbreken. Hazard is balvaster en sterker met de rug naar doel, Doku explosiever in de voorwaartse beweging. Als Doku, die bij Rennes duidelijk ook werkte aan efficiëntie en afwerking, op het veld staat, hangt er altijd elektriciteit in de lucht. Straks, met publiek, kan dat nog meer worden. Doku kan de Origi worden van 2014, iets wat we ooit zagen in Adnan Januzaj. Dat heerlijk nieuwe sprankeltje vlak voor het toernooi. 'Je zult dezer dagen veel lezen over A-ploeg en B-ploeg. Eigenlijk moet je het hebben over 'starters' en 'finishers'. Laat de starters maar beuken en de finishers, als de tegenstand na een uur is moe getikt en murw gelopen, de zaak afwerken. In een toernooi op het einde van een lang en vreemd seizoen maakt wat je op de bank hebt en erin kunt ingooien, straks misschien het verschil. Dan is zo'n Doku een troef.'Maak je dan de balans van deze drie interlands op, dan neig je toch te denken dat de selectie zo goed als vaststaat. Courtois en Mignolet in doel, en daarna Casteels. Het reeds geciteerde zestal voor de drie plaatsen achterin. Op de flanken: Meunier-Castagne rechts en Thorgan Hazard-Carrasco links. Centraal: Tielemans, De Bruyne (en ook daar inzetbaar Dedoncker), met Praet en Vanaken die strijden, als Witsel niet fit raakt, voor een of twee plaatsjes. In de punt: Lukaku en Batshuayi, en in de pocket Mertens, Doku en Eden Hazard. Raakt die niet fit, dan mogen Trossard en Januzaj het uitvechten. Met Trossard als iets meer polyvalente speler met wat voordeel. 'Foket, Chadli, Benteke, Mechele en andere Sambi Lokonga's hebben werk voor de boeg of kunnen zich, op Chadli na, oriënteren op het WK.'Vraag is ook wat Martinez met De Bruyne van plan is, als Eden Hazard er niet is. In de pocket dicht bij Lukaku, naast Mertens, met Dendoncker/Witsel en Tielemans achter zich? Of naast Tielemans, met Doku/Trossard of Mertens rond Lukaku. Het wordt nog interessant, de komende weken.'