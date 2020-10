De problemen bij KAA Gent, het succes van de Antwerpse clubs en een ongelooflijk spannende Ronde. Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het allemaa in zijn wekelijkse terugblik op het sportweekend.

AA Gent incasseerde een zware 5-2-nederlaag op Cercle Brugge. De Buffalo's vallen maar niet in de goede plooi.'3 trainers, 9 punten op 27 en meer doelpunten geïncasseerd dan Excel Mouscron. Dan is het tijd om voor de spiegel te gaan staan, om ten gronde te evalueren. Maar wie bij AA Gent neemt de verantwoordelijkheid voor dat wat er misging nadat er in het verleden met een doordacht beleid sterke fundamenten werd gemetseld. Waar is het precies verkeerd gelopen? Is het de schuld van de trainers? Is de spelersgroep verkeerd samengesteld? En hoe komt dat dan?'Frappant op Cercle Brugge was wel de laksheid waarmee werd gevoetbald, het gebrek aan enthousiasme. Er waren defensieve fouten, er was een onzekere Sinan Bolat en je merkt dat iemand als Roman Jaremstjoek een vat vol frustratie en irritatie is. En dat de dekkingsfouten achteraan, de lekken in de verdediging, maar niet dicht gemetseld geraken. Terwijl Wim De Decker daar nochtans aan werkt. KAA Gent staat voor een belangrijke week: donderdag naar Slovan Liberec en dan volgende week maandag thuis tegen KRC Genk en Jess Thorup. Een nieuwe nederlaag kunnen de Buffalo's zich echt niet veroorloven. Thorup blijft populair bij de Gentse supporters. En hij heeft de interlandbreak gebruikt om een paar herschikkingen door te voeren.'Antwerp en Beerschot blijven het goed doen. Beide clubs staan in de top 5.'En zondag is het derby op de Bosuil. Dan gaat het erom wie nu "de ploeg van 't Stad" is. Antwerp toonde zondag mentale kracht door een achterstand op Zulte Waregem om te buigen, zoals het dat eerder ook al op KV Kortrijk en STVV deed. En de drie nieuwkomers zorgden meteen voor een meerwaarde. Ivan Leko heeft het duidelijk allemaal goed in de hand. Terwijl het met zo'n grote kern niet gemakkelijk werken moet zijn. 'De revival van de Antwerpse club is een goeie zaak voor ons voetbal. Na die zes treffers van zaterdag heeft Beerschot evenveel doelpunten gemaakt als Club Brugge, van de andere kant hebben ze na Waasland-Beveren en Zulte Waregem wel de slechtste defensie. Het blijft opmerkelijk hoe Beerschot en OH Leuven zich na moeilijke en onzekere maanden het ritme van 1A eigen hebben gemaakt.'De Ronde van Vlaanderen kreeg een bloedstollende finale.'Het is gewoon fantastisch voor de wielersport dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert samen naar de meet snelden, ook al had Julian Alaphilippe daar moeten bij zijn. Twee veldrijders op kop in een Vlaams wielermonument. Zij zijn echt de exponenten van een nieuwe lichting, renners die rijden om te winnen en durven verliezen. Het is goed dat Van Aert zijn nederlaag erkende, nadat hij na Gent-Wevelgem toch een beetje uit zijn rol viel. Dat Van der Poel toen op hem achtervolgde was de normaalste zaak van de wereld. Onvoorstelbaar hoe dat nadien werd opgeklopt, al leeft de wielersport natuurlijk ook wel van dat soort duels.'Wout van Aert is in ieder geval de beste renner van het coronatijdperk. Benieuwd wat het gaat geven als ze straks ook nog eens in veldritten tegen elkaar uitkomen. Dat zou in normale omstandigheden voor een enorme boost van het cyclocrossen hebben gezorgd, met meer volk dan ooit te voren. Maar dat is nu dus niet mogelijk.'