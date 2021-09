Blijf hier op de hoogte van de transferbewegingen in de zomer van 2021 in de Jupiler Pro League. Dit overzicht wordt frequent geüpdatet.

RSC Anderlecht

In: Refaelov (R Antwerp FC), Coosemans (KAA Gent), Hoedt (Southampton, Eng), Harwood-Bellis (Manchester City, Eng), Gómez (Borussia Dortmund, Ger), Tshibangu (TP Mazembe, Cod), Raman (Schalke 04, Ger), Olsson (FK Krasnodar, Rus), Zirkzee (Bayern München, Ger), Kouamé (AC Fiorentina, Ita), Magallán (Ajax, Ned)..

Uit: Zulj (Istanbul Basaksehirspor FK, Tur), O. Dewaele (R Antwerp FC), K. Lawrence (Toronto FC, Can), Dimata (Espanyol, Esp), Nmecha (Manchester City, Eng), Zulj (Basaksehir, Tur), Musona (Al Ta'ee Ha'il, Ksa), Sambi Lokonga (Arsenal, Eng), Vranjes (AEK Athene, Gre), Boende (Juventus, Ita), Vlap (FC Twente, Ned), Makarenko (MOL Fehérvár FC, Hun), Wellenreuther (Willem II, Ned), Cobbaut (Parma, Ita), Nkaka Bazunga (Waasland-Beveren), Sanneh & Adzic (contract ontbonden), Dewaele (AS Nancy, Fra, via KV Oostende), Nkaka Bazunga (Waasland-Beveren), Dauda (FC Cartagena, Esp), Bundu (Aarhus GF, Den).

R Antwerp FC

In: Frey (Waasland-Beveren, via Fenerbahçe, Tur), O. Dewaele (RSC Anderlecht), Bataille (KV Oostende), Engels (Aston Villa, Eng), Balikwisha (Standard), Ben Hamed (Lille OSC, Fra), Almeida (PFC Lokomotiv Plovdiv, Bul), Yusuf (IFK Göteborg, Swe), Fischer (FC Kopenhagen, Den), Vines (Colorado Rapids, USA), J. Eggestein (Werder Bremen), Nainggolan (transfervrij), Dwomoh (KRC Genk), Dessoleil (RSC Charleroi), Samatta (Fenerbahçe, Tur).

Uit: Juklerød (KRC Genk), Refaelov (RSC Anderlecht), Hongla (Hellas Verona, Ita), Pius (STVV), Beiranvand (Boavista FC, Por), Mbokani (Kuwait SC, Kuw), Geeraerts (KMSK Deinze), Batubinsika (FC Famalicão, Por), A. de Sart (OH Leuven), Boya (SV Zulte Waregem), L. Verstraete (Waasland-Beveren).

K Beerschot VA

In: Konstantopoulos (Panetolikos FC, Gre), Okyere (Al Hilal United FC, UAE), De Smet (Stade de Reims, Fra), De Smet (Stade de Reims, Fra), Soumaré (US Orléans, Fra), Seriki (Sheffield United, Eng), Shankland (Dundee United, Sco), Vaca (The Strongest La Paz, Bol), Caicedo (Brighton & Hove Albion, Eng)..

Uit: Vorogovskiy (Kairat Almaty, Kaz), Masangu (R Exc. Virton), Placca Fessou (Al-Tadamon SC, Kuw), Brogno (Zira FK, Aze), Van den Buijs (RKC Waalwijk, Ned).

Cercle Brugge

In: Miangue (Cagliari, Ita), Rubio (Real Valladolid, Esp), Sousa (Botafogo, Bra), Geeraerts (KMSK Deinze), Batubinsika (FC Famalicão, Por), Matondo (Schalke 04, Ger), Millán (Villarreal CF, Esp).

Uit: Deuro (LB Châteauroux, Fra), Hoggas (Waasland-Beveren), Dekuyper & Taravel (RE Mouscron), Zutterman (RFC Mandel United).

SC Charleroi

In: Zaroury (Lommel SK), Knezevic (FC Luzern, Sui), A. Keita (OH Leuven), Andréou (Olympiakos Nicosia, Cyp), Zorgane (Paradou AC, Alg), Koffi (Lille OSC, Fra), Ozornwafor (Galatasaray, Tur), Zedadka (Napoli, Ita), Bessilé (Bordeaux, Fra), Desprez (Paris FC, Fra).

Uit: Penneteau (Stade de Reims, Fra), Delfi (HNK Gorica, Cro), Descamps (FC Nantes, Fra), Gécé (RWDM), Lazare Amani (R Union SG), Diandy (RE Mouscron), Flanagan (HB Køge, Den), Mandanda (RE Mouscron), Goranov (PFK Levski Sofia, Bul), Ribeiro Costa (RE Mouscron), Zajkov (PFK Levski Sofia, Bul), Hendrickx (KMSK Deinze), Bruno (Bursaspor, Tur), Imbrechts (R Union SG), Diagne (Olympiakos Nicosia, Cyp), Dessoleil (R Antwerp FC), Bahadir (PSV, Ned), Keita (RWDM)..

Club Brugge

In: Nsoki (OGC Nice, Fra), Persyn (Inter, Ita), Providence (AS Roma, Ita), Otasowie (Wolverhampton Wanderers, Eng), Buchanan (New England Revolution, USA, vanaf januari 2022), Wesley Moraes (Aston Villa, Eng), Sowah (Leicester City, Eng), Hendry (KV Oostende), Maouassa (Rennes, Fra), Nusa (Stabaek Fotball, Nor), Izquierdo (transfervrij)..

Uit: Fuakala (KMSK Deinze), Voet (PEC Zwolle, Ned), Dennis (Watford, Eng), Mendy (Amiens SC, Fra), Openda (Vitesse, Ned), Vlietinck (Oud-Heverlee Leuven), Horvath (Nottingham Forest, Eng), Kossounou (Bayer Leverkusen, Ger), Krmencik (Slavia Praag, Cze), De Cuyper (KVC Westerlo), Rezaei (OH Leuven), Okereke (Venezia FC, Ita), Van den Keybus (KVC Westerlo), Deli (Adana Demirspor, Tur), Badji (Stade Brestois 29, Fra), Sagna (Stade Briochin, Fra)..

KAS Eupen

In: Himmelmann (transfervrij), Nanah & Essahel (Académie Mohammed VI de Football, Mar)..

Uit: De Wolf (R Antwerp FC), Defourny (RWDM), Aziz, Libert & Matthys (MVV, Ned).

KRC Genk

In: Juklerød (R Antwerp FC), Sadick (Deportivo La Coruña, Esp), John (Brooke House Football Academy, Eng), Eiting (Ajax, Ned), Ndayishimiye (Willem II, Ned), Van Genechten (Lierse K), Ugbo (Chelsea, Eng).

Uit: Möller Daehli (FC Nürnberg, Ger), De Norre (OH Leuven), Gano (SV Zulte Waregem), Uronen (Stade Brestois, Fra), Dewaest (OH Leuven), Nuno Borges (CD Tondela, Por), Dwomoh (R Antwerp FC), Odey (Randers FC, Den), Kouassi Eboue (Arouca FC, Por), B. Limbombe (Roda JC, Ned), Dessers (Feyenoord, Ned), Fiolic (NK Osijek, Cro)..

KAA Gent

In: J. de Sart (KV Kortrijk), Operi (LB Châteauroux, Fra), Hjulsager (KV Oostende), Okumu (IF Elfsborg, Swe), Bayo (Celtic, Sco), Lemajic (FK Riga FS, Lat), Mboyo (STVV).

Uit: Smith (FC St. Pauli, Ger), Coosemans (RSC Anderlecht), Plastoen (PFC Loedogorets, Bul), Kleindienst (1.FC Heidenheim 1846, Ger), Arslanagic (Göztepe SK, Tur), Dorsch (FC Augsburg, Ger), Jaremtsjoek (Benfica, Por), Mbayo (KV Kortrijk), Niangbo (SK Sturm Graz, Aut), Bukari (FC Nantes, Fra), Mohammadi (contract ontbonden), Dolet (YR KV Mechelen).

KV Kortrijk

In: Vandendriessche (KV Oostende), Fixelles (R Union SG), Delle (transfervrij), Moreno (Manchester City, Eng, via Lommel SK), Herrmann (VfL Wolfsburg, Ger), Mbayo (KAA Gent), Kadri (Paradou AC, Alg), Alioui (SCO Angers), Torp (FC Midtjylland, Den), Messaoudi (JS Saoura, Alg), Osabutey (Werder Bremen, Dui).

.

Uit: J. de Sart (KAA Gent), Mujakic (Waasland-Beveren), Van Den Bossche (R Knokke FC), Chevalier (RE Mouscron), Verkerken (Eendracht Aalst). .

OH Leuven

In: De Norre (KRC Genk), Özkacar (Ol. Lyon, Fra), Sadzoute (Lille OSC, Fra), Vlietinck (Club Brugge), Dewaest (KRC Genk), Rezaei (Club Brugge), Mujakic (Waasland-Beveren), Van Den Bossche (R Knokke FC), Sekidika (Galatasaray, Tur), Chakla (Villarreal CF, Esp), Kaba (FC Midtjylland, Den), Rúnarsson (Arsenal, Eng), Koeharevytsj (ES Troyes AC, Fra)..

Uit: Kotysch (stopt), Perbet (RFC Liège), Van Hyfte (Mandel United), Laes (KSK Lierse K), Limbombe (KSK Lierse K), Schuermans (KSK Lierse K), A. Keita (SC Charleroi), Myny (RE Mouscron), Duplus (RE Mouscron), Tucic (Hokkaido Consadole Sapporo, Jpn), Henry (Venezia FC, Ita).

YR KV Mechelen

In: Van Hecke (YR KV Mechelen), Oum Gouet (SC Rheindorf Altach, Aut), Cuypers (Olympiacos, Gre), Oum Gouet (Rheindorf Altach, Aut), Souza (Lommel SK), Druijf (AZ, Ned), Shved (Celtic, Sco), Dolet (KAA Gent)..

Uit: Defour (stopt), Vranckx (VfL Wolfsburg, Ger), Kabore (Manchester City, Eng), Boni (Belenenses, Por), Van Keilegom & Bosiers (Helmond Sport, Ned), Valkenaers (KVV Thes Sport), Wernersson (Stabaek Fotball, Nor), Ceulemans (KVV Thes Sport), Togui (RWDM), Dolet (Helmond Sport, Ned)..

KV Oostende

In: Medley (Arsenal, Eng), Amade (TSG 1899 Hoffenheim, Dui), Ambrose (FC Metz, Fra), Jung (LB Châteauroux, Fra), Atanga (Holstein Kiel, Dui), Koziello (1.FC Köln, Dui), Dewaele (RSC Anderlecht), Fortes (RC Lens, Fra).

Uit: Vandendriessche (KV Kortrijk), Skúlason (IFK Norrköping, Swe) Thiam (AS Nancy, Fra), Dewaele (Winkel Sport), Hjulsager (KAA Gent), Bataille (R Antwerp FC), Basila (AS Nancy, Fra), Biron (AS Nancy, Fra), Jung (AS Nancy, Fra), Marquet (Universitatea Craiova, Rou), Theate (Bologna, Ita), Dewaele (AS Nancy, Fra).

RFC Seraing

In: Jallow (FC Metz, Fra), Mansoni (transfervrij), Mouandilmadji (transfervrij), Poaty (transfervrij), Maziz (FC Metz, Fra), Kilota (transfervrij), Del Fabro (Juventus, Ita), Mikautadze (FC Metz, Fra).

Uit: Moulhi (RFC Liège), Werner (stopt), Milicevic (stopt), Al Badaoui (AD Alcorcón, Esp), Sabaouni (FAR Rabat, Mar), Kakudji (Olympic Club Charleroi Farciennes).

Standard

In: Dønnum (Valeranga IF, Nor), Rafia & Peeters (Juventus, Ita), Likonza (TP Mazembe, Cod), Nkounkou (Everton FC, Eng)..

Uit: Cop (GNK Dinamo Zagreb, Cro), Gillet (stopt), Avenatti (R Union SG), Balikwisha (R Antwerp), Vanheusden (Inter, Ita), Sylvestre (Pau FC, Fra), J. Carcela (contract ontbonden), Delferrière, Malenga & Mbala (MVV, Ned), Oulare (Barnsley FC, Eng), J. Carcela (RE Mouscron), Shamir (Maccabi Tel Aviv, Isr).

STVV

In: Koita (Waasland-Beveren), Pius (R Antwerp FC), Reitz (Borussia Mönchengladbach, Ger), Hayashi (Sagan Tosu, Jpn), Hara (Deportivo Alavés, Esp).

Uit: Colombatto (Club León FC, Mex), Sankhon (RWDM), Jhonny Lucas (Londrina EC, Bra), Caufriez (Spartak Moskou, Rus), Mboyo (KAA Gent), Asamoah (FC Universitatea Craiova 1948 SA, Rou), Nazon (Quevilly Rouen Métropole, Fra).

R Union SG

In: Nieuwkoop (Feyenoord, Ned), Lazare Amani (SC Charleroi), Kosjijev (FC Alania Vladikavkaz, Rus), Paolucci (Reggina 1914, Ita), Avenatti (Standard), Marcq (transfervrij), Mitoma (Brighton & Hove Albion, Eng), Imbrechts (transfervrij).

Uit: Pocognoli (stopt), Fixelles (KV Kortrijk), Mehlem (SC Paderborn 07, Ger), Jordanov (KVC Westerlo), Ferber (KFC Mandel United), Lorbek (NS Mura, Svn), Sigurdarson (AC Horsens, Den), Boutouil (SCC Mohammedia, Mar)..

SV Zulte Waregem

In: Ciranni (RE Mouscron), Vigen (Bröndby IF, Den), Gano (KRC Genk), De Bock (Leeds United, Eng), Fadera (FK Pohronie, Svk), Kutesa (Stade Reims, Fra), Boya (R Antwerp FC), Doumbia (Sporting CP, Por).

Uit: Van Hecke (YR KV Mechelen), Deschacht (stopt), Berahino (Sheffield Wednesday, Eng), De Smet (Top Oss, Ned).

