Wie volgt Janice Cayman op als Gouden Schoen?

Op 9 oktober was het nog ontgoocheling troef bij bondscoach Ives Serneels, toen bleek dat een 1-1-gelijkspel bij Zwitserland - via een goal van Tine De Caigny voor 56 meegereisde fans - niet volstond om zich te plaatsen voor het WK deze zomer in Frankrijk. Door de 2-2 in de heenwedstrijd van de halve finales voor de barrages werd het een net-nietverhaal, waar velen droomden van zo'n eindtoernooi. 'De teleurstelling is er toch wel, omdat de finale kortbij bleek. Anderzijds mogen we ook niet vergeten vanwaar we komen en welke weg we al aflegden. Daarom ben ik ook trots op dit leermoment', zalfde Serneels.

'Dit is balen, maar vanaf november komen we terug samen en moeten we een nieuw doel vinden', verklaarde Janice Cayman achteraf voor de tv-camera's. 'Maar hier worden we zeker sterker van. Want het scheelde niet veel.'

Toen begin december bekend raakte dat de Flames op de officiële FIFA-ranking naar hun hoogste klassement ooit stegen (van 23 naar 21) volgde er ook nog ander heuglijk nieuws. De VS, huidig wereldkampioen en voor Duitsland de nummer één op de wereldranglijst, nodigde ons land uit voor een oefeninterland, op 7 april in het Banc of California Stadium in LA. 'Een beloning', beweert Serneels. 'Vijf jaar geleden zouden ze ons niet gevraagd hebben.'

Het tekent de positieve vibe. Die werd recent geïllustreerd door De Warmste Match, waarbij een zaalvoetbalonderonsje met acteurs uit de populaire tv-serie Thuis voor 2500 uitzinnige fans in Leuven maar liefst 35.183,80 euro opleverde voor De Warmste Week.

Dit jaar begint voor Serneels en co met een winterstage naar de zon, want van 14 tot en met 21 januari trekken negentien Red Flames en tien High Potentials - een talentengroep van meisjes tussen 1996 en 2001 - naar het Spaanse San Pedro del Pinatar (in de buurt van Murcia) om daar te trainen, theorie te krijgen en teambuildingactiviteiten te ondernemen. Er worden ook oefeninterlands afgewerkt tegen Spanje, Ierland en de U23 van Noorwegen (voor de High Potentials). In februari neemt België ook al voor de vierde maal deel aan de Cyprus Women's Cup.

Op woensdag 16 januari kennen we ook de opvolgster voor Tessa Wullaert (2016) en Janice Cayman (2017) als Gouden Schoen. De 25-jarige alltime topschutter van de Flames, aan de slag bij Manchester City, en de 30-jarige speelster van Montpellier zijn ook nu weer kandidaat-winnaressen. Zij werden genomineerd, net als De Caigny (21, RSC Anderlecht), Laura De Neve (24, RSC Anderlecht), Heleen Jacques (30, Fiorentina), Kassandra Missipo (20, KAA Gent), Davina Philtjens (29, Fiorentina), Ella Van Kerkhoven (25, RSC Anderlecht), Davinia Vanmechelen (19, PSG) en de sinds eind oktober als international gestopte Aline Zeler (35, PSV).