Zaterdag komt er eindelijk een opvolger voor KAA Gent Ladies, die in 2019 de bekerfinale van Standard Femina wonnen. Met een klassieker Achter de Kazerne is er ook meteen een mooie affiche.

Nadat de beker van België twee jaar na elkaar stopgezet werd door corona, komt er zaterdag eindelijk een nieuwe bekerwinnaar. In het AFAS-stadion in Mechelen spelen RSC Anderlecht en Standard Femina om de trofee. Voor de Brusselaars zou het hun tweede prijs dit seizoen zijn, voor Standard hun eerste sinds 2018.

De beker van België vrouwen loopt bijna over een heel kalenderjaar: de provinciale teams beginnen al eind juli met voorrondes, terwijl de finale pas in mei plaatsvindt. Na die eerste ronde komen telkens de clubs uit een hogere reeks erbij. Dat betekent tweede nationale in de tweede ronde, eerste nationale in de derde ronde en de clubs uit de Scooore Super League nemen pas deel vanaf de 1/16 finales.

Het format verschilt van de Croky Cup bij de mannen, want er zijn nooit terugwedstrijden. Ook zijn er pas vanaf de 1/8 finales verlengingen, in de rondes daarvoor gaat het na een gelijkspel meteen naar strafschoppen. Elke club uit de nationale reeksen mag ook maximum drie teams inschrijven.

Meeste bekers vs. recordkampioen

Dat A-, B- en C-teams deelnemen zorgde voor een opvallende gebeurtenis dit seizoen. Huidig bekerhouder KAA Gent Ladies A moest in de 1/8 finale al vertrekken na een 0-3-verlies tegen RSC Anderlecht. Hun B-elftal daarentegen raakte tot in de halve finales, waar Standard hen met 0-8 versloeg.

Met de Luikenaren en RSCA krijgen we een finale tussen de twee meest succesvolle teams in het Belgische vrouwenvoetbal. Les Rouchettes zijn recordkampioen met 20 Belgische titels en één kampioenschap in de BeNe League. Daarnaast hebben ze acht Belgische bekers in hun kast staan. Dat zijn er twee minder dan de dames van Anderlecht. Tessa Wullaert en co zorgden dit seizoen al voor een tiende titel voor paars-wit.

Het is wel al een hele tijd geleden dat ze de twee clubs elkaar nog ontmoetten in de bekerfinale. De laatste keer was in 1995, toen Standard met 3-1 won. Voor RSCA is bekerwinst al eventjes geleden, want zij staken de trofee in 2013 voor het laatst in de lucht. Voor Femina dateert dat slechts van 2018.

Afscheid

Als Anderlecht wint, pakt het voor de vierde keer de dubbel, een mooi afscheidscadeau voor coach Johan Walem die na één seizoen vertrekt. Maar daarvoor moet het voorbij de nummer drie van dit seizoen. En dat de twee teams aan elkaar gewaagd zijn, bewezen ze onlangs nog in de play-offs. Begin maart stuurden de dames uit Luik de kampioen nog met een 1-0-verlies terug naar Brussel, terwijl Anderlecht eind april met 2-0 won.

De RSCA Women kenden een moeilijk seizoensbegin, maar zijn ondertussen helemaal op dreef. Voor Standard was het algemeen een teleurstellend seizoen, dus bekerwinst is zeker welkom in Luik.

Voor één speelster wordt het een extra speciale wedstrijd, want Britt Vanhamel hangt na 23 jaar haar voetbalschoenen aan de haak. Door een chronische darmziekte en de moeilijke combinatie met haar werk als psycholoog, besloot ze het voetbal als speelster vaarwel te zeggen.

