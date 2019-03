Wie wordt de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond?

Gérard Linard (76) neemt in juni afscheid als voorzitter van de KBVB. Cyprus was zijn laatste buitenlandse verplaatsing met de Rode Duivels. Een andere zeventiger staat klaar om hem op te volgen.

Op Cyprus maakte Gérard Linard zijn laatste buitenlandse verplaatsing als voorzitter van de KBVB. In juni stopt hij, en zal hij gemist worden door veel medewerkers in en rond de bond.

Dat klinkt verrassend, na zijn debuut dat helemaal niet rijmde met hoe een manager 2.0 dient te functioneren. Maar Linard, man van cijfers en dossiers, stelde op dat vlak orde op zaken en overtuigde snel zijn collega's aan de top van de federatie, te beginnen met Bart Verhaeghe.

Ook de nieuwe CEO van de bond, Peter Bossaert kwam onder de indruk van Linards aanpak, al ligt er een forse kloof tussen de stijl van de Vlaamse vijftiger en de 76-jarige inwoner van Chimay.

Bossaert, die in september in dienst trad en in de hoogdagen van Operatie Propere Handen nog even een elfpuntenprogramma voorstelde om nieuwe impulsen te geven aan het Belgische voetbal, trad vorige week echt uit de schaduw. Hij stelde het project van de Golden Generation Arena voor, een move waarmee hij zich presenteert als de nieuwe sterke man bij de bond.

Vraag is wie de opvolger van Linard wordt. Dat leek even Mehdi Bayat, maar met de negatieve impact die Operatie Propere Handen op zijn broer en diens naam had, ligt dat vandaag anders.

Zo komt de naam van Gilbert Timmermans, al kandidaat-opvolger voor François De Keersmaecker in 2015, en voorzitter van de deelfederatie Voetbal Vlaanderen, weer in beeld, maar op zijn leeftijd (de zeventig gepasseerd) kan ook hij enkel een overgangspaus zijn.