Wie wordt kampioen? Wie haalt de play-offs? Wie degradeert? Onze redactie waagt zich aan een voorspelling, in de wetenschap dat het dit seizoen nog meer koffiedik kijken is dan anders.

18 - Waasland-Beveren

De club wist zich via de rechtbank ternauwernood te handhaven in 1A. Dat verstoorde de voorbereiding en zette hier en daar kwaad bloed bij de concurrentie. Dat is geen goed nieuws bij een nieuw gevecht tegen de degradatie.

17 - KV Oostende

De nieuwe eigenaars zetten in op jonge spelers uit lagere afdelingen of exotische competities, omkaderd door een coach die zijn eerste stappen zet als proftrainer. Een cocktail waarmee de kustjongens het moeilijk kunnen krijgen.

16 - Cercle Brugge

Ondanks de steun uit Monaco moet groen-zwart steeds tegen de degradatie vechten en niets wijst erop dat het dit seizoen anders wordt, ondanks de komst van de ervaren Paul Clement op de bank.

15 - OH Leuven

De promovendus moet een heel nieuw team bouwen en doet daarvoor een beroep op Marc Brys. Door de steun van de groep King Power zouden de Leuvenaars daarvoor wel de middelen moeten hebben.

14 - Excel Mouscron

Nu de club geleid wordt door Gérard Lopez, de voorzitter van Lille OSC, kwamen er al enkele jonge en kwalitatieve versterkingen. Ze brengen gedurfd voetbal. Zal dat helpen om zich nog maar eens te redden?

13 - STVV

De Truienaars hebben weinig veranderd aan een kern waarin nochtans een goalgetter ontbreekt sinds het vertrek van Yohan Boli vorige winter. Kunnen de Japanse talenten voor de verrassing zorgen en een lastig seizoen vermijden?

12 - Eupen

De Panda's waren erg actief op de transfermarkt en haalden oudgedienden van 1A zoals Benoît Poulain, Stef Peeters of Amara Baby naar de Oostkantons. Kunnen ze daarmee een van de beste seizoenen in hun geschiedenis afwerken?

11 - Beerschot

Goed ingespeeld en gesteund door een ambitieuze Saudi-Arabische eigenaar: de kersverse kampioen van 1B surft op een positieve golf en lijkt gewapend om een van de verrassingen van het seizoen te worden.

10 - KV Kortrijk

Als Terem Moffi blijft scoren zoals in de winter, dan is KVK op weg naar een zorgeloos seizoen, ver boven de degradatiestreep. Misschien mikt het zelfs op de top acht en de play-off voor Europees voetbal?

9 - Zulte Waregem

Essevee nestelt zich steevast in de middenmoot en heeft geen sleutelspelers verloren, dus mag het zeker dromen van de play-off om Europees voetbal. Dankzij een solide verdediging is die droom gewettigd.

8 - KV Mechelen

We zullen nooit weten of Malinwa play-off 1 zou gehaald hebben als promovendus vorig seizoen. De ploeg van Wouter Vrancken is goed georganiseerd en sterk in de duels: een harde noot om te kraken.

7 - Charleroi

Dé verrassing van vorig seizoen. Maar iedereen weet nu waartoe de Zebra's in staat zijn en dus zullen ze hun trefzekerheid voor doel moeten terugvinden om een kans te maken op de top vier. Gezien de versterkingen van de concurrentie lijkt de play-off voor Europees voetbal realistischer.

6 - Standard

Het is moeilijk om een goeie inschatting te maken van dit Standard, waar nog heel wat sterkhouders flirten met een vertrek. Zonder grote verliezen zijn de Rouches een kandidaat voor de top vier, maar uitgaande transfers op het laatste nippertje zouden sporen kunnen nalaten en punten kosten.

5 - Anderlecht

Een van de slechtste seizoenen uit hun geschiedenis (wat het klassement betreft) beëindigden de Brusselaars toch schijnbaar in grote vorm. Enkele slimme versterkingen kunnen hen naar de top vier loodsen, maar het ontbreken van een echte goalgetter lijkt een probleem.

4 - Genk

Racing kwam begin vorig seizoen in de problemen en haalde daarom gerichte versterkingen: stevige Zuid-Amerikanen voor de achterlinie en vooraan Cyriel Dessers, van wie men veel verwacht. Die combinatie kan de Limburgers naar play-off 1 brengen. .

3 - Antwerp

De Sinjoren, geleid door Ivan Leko en in de flow van de bekerwinst, beloofden al dat hun transferperiode nog maar net begonnen is. De Great Old wil nog een flinke slag slaan en lijkt gewapend voor een eerste podiumplaats sinds de terugkeer naar 1A.

2 - Gent

De Buffalo's zijn erg actief sinds het begin van de transferperiode en lijken de kloof met Brugge verkleind te hebben. De ambities reiken hoger dan ooit in de Ghelamco Arena. De manschappen van coach Jess Thorup zouden de titelstrijd erg spannend kunnen maken.

1 - Club Brugge

De kampioen van vorig seizoen lijkt kilometers voorsprong te hebben op de concurrentie, ondanks een zeperd in de bekerfinale. Alleen de mogelijke zelfgenoegzaamheid van de kern, die intact bleef, zou hen van een nieuwe titel kunnen houden.

