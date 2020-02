Dejan Joveljic, Marko Pjaca en Kemar Lawrence. Dat was uiteindelijk de hattrick die sportief manager Michael Verschueren lukte tijdens de voorbije wintermercato. Sport/Voetbalmagazine legt de drie Anderlerchtaanwinsten onder de loep en laat ook Verschueren aan het woord.

Kemar Lawrence

In de winter van 2018 werd een overgang naar een niet nader genoemde Franse club in laatste instantie afgeblazen, maar sinds vorige week heeft Lawrence zijn transfer naar Europa eindelijk beet. Na bijna 150 duels in het shirt van New York Red Bulls was de Jamaicaanse spurtbom, die op zijn 22e nog amateurvoetballer was in Jamaica, toe aan iets anders. In de MLS was de linksachter uitgegroeid tot de schrik van menige aanvaller en hij werd in 2018 niet voor niets opgenomen in het MLS-elftal van het seizoen met onder andere Carlos Vela, Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney.

In eigen land verwierf Lawrence al een tijdje geleden het statuut van halfgod. In 2014 hield hij tijdens de WK-match tegen Zwitserland Xherdan Shaqiri volledig uit de match en een jaar later bracht hij Lionel Messi in de problemen op de Copa América. Op 23 juli 2017 werd hij de held van een hele natie toen hij met een vrijetrapdoelpunt in de 88e minuut topfavoriet Mexico uitschakelde in de halve finale van de Gold Cup.

Het oordeel van Michael Verschueren: 'Het is iemand die heel efficiënt en krachtig voetbalt. Hij zal zeker power, standvastigheid en ervaring aan het team toevoegen.'

Marko Pjaca

De supporters van Dinamo Zagreb zullen de voorrondematch in de Champions Leauge tegen het Macedonische Vardar Skopje niet gauw vergeten: Pjaca trapte op die 20e juli 2016 zijn ploeg naar de volgende ronde met twee strafschopdoelpunten en een assist. Een dag later werd zijn transfer naar Juventus voor een bedrag van 23 miljoen euro bekendgemaakt. De winger werd daarmee de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Kroatische eerste klasse. Sinds zijn spectaculaire overgang naar de Oude Dame 3,5 jaar geleden was hij door diverse (knie)blessures meer dan 500 dagen out en speelde hij ongeveer 2000 minuten op het hoogste niveau. Tussendoor voetbalde hij tachtig minuten mee op het WK in Rusland, waaronder een invalbeurt van negen minuten in de verloren finale tegen Frankrijk, maar zijn carrière bevindt zich duidelijk in een neerwaartse spiraal.

Het oordeel van Verschueren: 'Door de goede banden die we hebben met Juventus en het feit dat hij de voorbije twee jaar te weinig aan spelen toe kwam, kregen we de kans om hem voor zes maanden en hopelijk ook voor het jaar nadien te huren.'

Dejan Joveljic

Op zijn zeventiende werd de opgang van Joveljic bij Rode Ster Belgrado gestuit door klierkoorts, maar de bonkige spits werd toen al beschouwd als een van de opkomende toptalenten. The Guardian nam hem in 2016 op in een lijst met de 60 beste jeugdvoetballers van Europa en hij werd in dezelfde periode genomineerd voor de Golden Boy award van 2017 die uiteindelijk naar de onvermijdelijke Kylian Mbappé ging.

De medestanders van Joveljic vergelijken zijn manier van spelen met die van Mauro Icardi en Luka Jovic, die ook afkomstig is van het stadje Bijeljina in het Servische deel van Bosnië en Herzegovina. Na Dalibor Veselinovic, Milan Jovanovic en Aleksandar Mitrovic is Joveljic de vierde Serviër sinds de jaren 2000 die de aanvalslinie van Anderlecht moet leiden.

Het oordeel van Verschueren: 'We waren op zoek naar iemand die voor gevaar kan zorgen in de box. Ik denk dat dit een spits is naar wie onze fans kunnen uitkijken.'

Lees verder in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 5 februari.

