De maand februari is alweer voorbij en dus gaat Sport/Voetbalmagazine samen met zijn lezers op zoek naar de beste speler en coach van de maand. Dit zijn de genomineerden.

De speler en coach van de maand worden gekozen op basis van de stemmen van de lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine. Stem onderaan dit artikel op uw favorieten!

Speler van de maand

Gianni Bruno (Zulte Waregem)

Gianni Bruno lijkt niet meer te stoppen. In de laatste vier wedstrijden was de man achter de Waregemse remontada goed voor vijf goals en is zo enorm beslissend in de jacht op de play-offs van Essevee. Wie kan zeggen dat hij beter deed in de voorbije maand?

Alessio Castro-Montes (KAA Gent)

Hoewel de spotlights vooral gericht zijn op nieuwkomer Tarik Tissoudali, verloopt het spel van KAA Gent vooral via de rechterflank, gedragen door een speler die stilaan op de deur van Roberto Martínez klopt.

Makhtar Gueye (KV Oostende)

De spits van KV Oostende scoorde dan wel voornamelijk vanaf de penaltystip, maar toch wist de Kustboy de afwezigheid van Fashion Sakala vergeten en hadden de beste verdedigingen van de Jupiler Pro League meer dan hun handen vol met Gueye alleen.

Strahinja Pavlovic (Cercle Brugge)

Op zijn negentiende is de grote Serviër meteen van groot belang geworden voor de verdediging van Cercle, dat zowel achteraan als vooraan nood had aan meer kwaliteit. En Pavlovic deed dat zowel in de verdediging als in de aanval. Het is dus te begrijpen waarom Monaco nog 10 miljoen euro voor hem betaalde.

Rob Schoofs (KV Mechelen)

De sleutel voor het aanvallende en attractieve spel van KV Mechelen is zonder twijfel Rob Schoofs. Op het toppunt van zijn kunnen doet Schoofs het middenveld draaien en zijn statistieken zouden veel hoger liggen als zijn aanvallers van hetzelfde niveau zouden zijn.

Francky Dury, de wederopstanding van het jaar. © Belga Image

Trainer van de maand

Alexander Blessin (KV Oostende)

Onverwacht in de running voor een plaats in play-off 1, is KV Oostende zelfs een van de favorieten om het uiteindelijk ook te halen. En dat alles is voor een groot deel te danken aan coach Blessin, die een verticaal en energiek voetbal op de mat wist te leggen. Ongeslagen in februari zijn de Kustboys een van de meest spectaculaire clubs in 1A.

Francky Dury (Zulte Waregem)

De wederopstanding van het jaar. Aan het begin van het seizoen zelfs nog bekritiseerd in de eigen wandelgangen, heeft de eeuwige coach van Zulte Waregem de lat hoger gelegd voor zijn team en kon zo Essevee opnieuw op de voorgrond brengen. Het spel is niet zo briljant als in de hoogdagen, maar de ongelooflijke efficiëntie van de club maakt erg veel goed.

Yves Vanderhaeghe (Cercle)

Nadat KV Kortrijk enkele weken geleden nog besliste zonder hem door te gaan, heeft Yves Vanderhaeghe zich bijna onmiddellijk opnieuw in de schijnwerpers weten te zetten in Brugge om de operatie behoud van Cercle te dragen. Met een soliede defensie een gezonde agressie en teruggevonden succes, lijkt de ex-middenvelder op weg zijn het doel te behalen.

