De maand januari zit er op en dus gaat Sport/Voetbalmagazine samen met zijn lezers op zoek naar de beste speler en coach van de maand. Dit zijn de genomineerden.

Stem onderaan op uw favoriet!

Speler van de maand

Selim Amallah (Standard)

Hij liet zijn visitekaartje begin januari achter in de netten van Nordin Jackers. Met een prachtige vrije trap en later ook enkele beslissende acties in het achterste deel van het veld doet hij Standard opnieuw dromen van een plaats in play-off 1.

Noa Lang (Club Brugge)

Iedere wedstrijd is een demonstratie van de jongen Nederlander. De bal gaat bij Club de laatste tijd zelfs meer langs de voeten van Lang dan die van Hans Vanaken. Het teken dat de Nederlander de nieuwe ster van dit Club Brugge is geworden. En eigenlijk ook van de competitie.

Clinton Mata (Club Brugge)

We praten vaak over de offensieve dominantie van de regerende kampioen, maar we mogen niet uit het oog verliezen hoe sterk de defensieve prestaties zijn van Clinton Mata. Niet te passeren achteraan en nog meer aanwezig voorin na het vertrek van Krépin Diatta.

Smail Prevljak (Eupen)

Hij is de spits die iedere ploeg in zijn rangen wil hebben. De Bosniër maakt het verschil tussen een moeilijk seizoen en eentje zonder problemen. Tijdens de schijnbaar eindeloze maand van Panda's leverden de goals van Prevljak, met onder meer twee treffers tegen Anderlecht, cruciale punten op.

Fashion Sakala (KV Oostende)

Noch de kracht van Charleroi, noch de sneeuw, noch de struise verdedigers van Antwerp en Standard wisten de Zambiaan van Oostende te stoppen. Zelfs op een verschrikkelijk veld in Waregem wist Sakala de weg naar het doel te vinden. Samen met Alexander Blessin laat hij KVO van meer dromen.

Wouter Vrancken © Belga Image

Coach van de maand

Philippe Clement (Club Brugge)

Al ongenaakbaar in december is de regerende kampioen nog beter geworden in januari. Zes overwinningen op zes wedstrijden, onder meer tegen KRC Genk, Standard en KVO, werden behaald tijdens de maand. En dat ook nog eens met de beste aanval van de competitie.

Jorge Simao (RE Mouscron)

Met slechts vier tegentreffers is Mouscron een van de teams die het minst gepasseerd werden in januari, samen met Anderlecht en KAA Gent. Het team dat op sterven na dood was, werd overgenomen door de Portugees en is goed op weg naar een geslaagde operatie voor het behoud in 1A.

Wouter Vrancken (KV Mechelen)

Het geluk lacht KV Mechelen eindelijk toe. Na een frustrerend begin van het seizoen plukt Malinwa nu de vruchten van zijn aantrekkelijke spel, dat het al sinds de eerste speeldag op de mat brengt. Enkel een off-day tegen het Standard van Mbaye Leye bezoedelt de balans van een uitstekende maand januari, zowel op het veld als in het klassement.

