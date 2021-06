Op het EK 1980 haalde België de finale, die het nipt verloor tegen West-Duitsland. Wilfried Van Moer blikt terug.

Heb je geaarzeld toen Guy Thys je in oktober 1979 opriep om terug te keren bij de Rode Duivels na een afwezigheid van vier jaar?

Van Moer: 'Toch wel. Kon ik na die lange afwezigheid nog wel de motor aan de praat krijgen in een ploeg die niet draaide? Maar Thys kon goed op mensen inpraten: 'Je speelt zoals je zelf wil, Wilfried, geef maar een teken als er iets is. Trouwens: je bent nog altijd top in de topwedstrijden tegen Club, Standard en Anderlecht.' Dat klopte overigens.

'Ik ben toen in mijn eentje gaan bijtrainen in de Wase polders. Fysiek was ik in orde op het EK. Ik ben maar één keer voortijdig van het veld moeten gaan, tegen Italië, omdat die me weer stevig hadden aangepakt en alles duizelde bij de rust. Op ons middenveld keken René Vandereycken en Julien Cools niet op een meter. Achter mij stelde Eric Gerets me gerust: 'Wilfried, als er iets is, spring ik wel bij.''

Hadden jullie een tactisch plan voor de wedstrijden?

Van Moer: 'Een wat? (lacht) Guy Thys was een peoplemanager die ons vertrouwen en een goed gevoel gaf. Raymond Goethals gaf de ploeg een tactisch plan, onder Thys trokken wij zelf onze plan. Kijk eens naar de namen in die ploeg, bijna allemaal mannen die later zelf een mooie trainerscarrière hebben gemaakt: Gerets, Walter Meeuws, Vandereycken. Als de tegenstander een vervanging deed, moesten wij niet naar de bank kijken met de vraag wat we moesten doen. We losten dat onder elkaar op.'

De meest onderschatte voetballer

Wie was voor jou de revelatie in jullie ploeg?

Van Moer: 'Jan Ceulemans brak op dat EK door. Ik speelde graag samen met Jan, zoals ik dat voorheen met Paul Van Himst deed. Jan begreep voetbal, had een goed positiespel en werkte hard. Op rechts had Swat Van der Elst een enorme demarrage op de eerste vijf meter. Die liep altijd waar hij moest lopen. Als hij weg was, haalde geen verdediger die nog terug en wanneer hij alleen voor doel kwam, zat de bal altijd binnen.'

'Maar de meest onderschatte voetballer was Luc Millecamps. Over hem sprak niemand, maar hij neutraliseerde wel de sterkste spitsen ter wereld. Als je Luc bij Waregem bezig zag, zou je hem vijf frank gegeven hebben, maar bij de nationale ploeg viel die niet te herkennen. Daar deed die wat hij kon en waagde hij zich niet aan wat hij niet kon. Walter Meeuws regisseerde Luc perfect.'

Lees het volledige interview met Wilfried Van Moer in Sport/Voetbalmagazine van 16 juni of in onze Plus-zone.

Heb je geaarzeld toen Guy Thys je in oktober 1979 opriep om terug te keren bij de Rode Duivels na een afwezigheid van vier jaar?Van Moer: 'Toch wel. Kon ik na die lange afwezigheid nog wel de motor aan de praat krijgen in een ploeg die niet draaide? Maar Thys kon goed op mensen inpraten: 'Je speelt zoals je zelf wil, Wilfried, geef maar een teken als er iets is. Trouwens: je bent nog altijd top in de topwedstrijden tegen Club, Standard en Anderlecht.' Dat klopte overigens. 'Ik ben toen in mijn eentje gaan bijtrainen in de Wase polders. Fysiek was ik in orde op het EK. Ik ben maar één keer voortijdig van het veld moeten gaan, tegen Italië, omdat die me weer stevig hadden aangepakt en alles duizelde bij de rust. Op ons middenveld keken René Vandereycken en Julien Cools niet op een meter. Achter mij stelde Eric Gerets me gerust: 'Wilfried, als er iets is, spring ik wel bij.''Hadden jullie een tactisch plan voor de wedstrijden?Van Moer: 'Een wat? (lacht) Guy Thys was een peoplemanager die ons vertrouwen en een goed gevoel gaf. Raymond Goethals gaf de ploeg een tactisch plan, onder Thys trokken wij zelf onze plan. Kijk eens naar de namen in die ploeg, bijna allemaal mannen die later zelf een mooie trainerscarrière hebben gemaakt: Gerets, Walter Meeuws, Vandereycken. Als de tegenstander een vervanging deed, moesten wij niet naar de bank kijken met de vraag wat we moesten doen. We losten dat onder elkaar op.'Wie was voor jou de revelatie in jullie ploeg?Van Moer: 'Jan Ceulemans brak op dat EK door. Ik speelde graag samen met Jan, zoals ik dat voorheen met Paul Van Himst deed. Jan begreep voetbal, had een goed positiespel en werkte hard. Op rechts had Swat Van der Elst een enorme demarrage op de eerste vijf meter. Die liep altijd waar hij moest lopen. Als hij weg was, haalde geen verdediger die nog terug en wanneer hij alleen voor doel kwam, zat de bal altijd binnen.''Maar de meest onderschatte voetballer was Luc Millecamps. Over hem sprak niemand, maar hij neutraliseerde wel de sterkste spitsen ter wereld. Als je Luc bij Waregem bezig zag, zou je hem vijf frank gegeven hebben, maar bij de nationale ploeg viel die niet te herkennen. Daar deed die wat hij kon en waagde hij zich niet aan wat hij niet kon. Walter Meeuws regisseerde Luc perfect.'Lees het volledige interview met Wilfried Van Moer in Sport/Voetbalmagazine van 16 juni of in onze Plus-zone.