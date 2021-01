Will Still is dinsdag aangesteld als de nieuwe trainer van Beerschot. Hij volgt Hernan Losada op, van wie hij de assistent was. Still wordt op zijn 28e de jongste trainer in de hoogste voetbalklasse.

De Belg met Engelse roots neemt de plaats in van Hernan Losada. De 38-jarige Argentijn maakte vorige week zijn afscheid bekend. Hij zet zijn coachcarrière verder bij D.C. United, een club uit de Major League Soccer (MLS).

Still werkt sinds 2018 voor Beerschot. Hij begon er als rechterhand van Stijn Vreven en bleef aan boord na de komst van Losada. Samen werden ze vorig seizoen kampioen in 1B. Daarvoor was Still onder meer videoanalist bij STVV en Standard en was hij bij Lierse, naast videoanalist en assistent, ook enkele maanden hoofdcoach in 2017.

Still debuteert woensdag in de uitmatch tegen Eupen. Beerschot staat na 21 speeldagen op de tiende plaats in het klassement met 30 punten.

We zijn blij Will Still te kunnen aankondigen als head coach van Beerschot.



Hij volgt Hernan Losada op als T1.



Straks meer.#TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/bPFcyEQ2ia — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) January 19, 2021

