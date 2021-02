Sport/Voetbalmagazine sprak met de nieuwe Beerschotcoach Will Still, de jongste trainer ooit in de Belgische hoogste klasse. In het interview vertelt Still onder meer over zijn ervaringen met de andere coaches in 1A. Een voorsmaakje.

Voel je in de blik van de mensen dat je een beetje de vreemde eend in de bijt bent in dit besloten wereldje?

Will Still: 'Ik merk dat het een onderwerp van discussie geworden is. Ik zie in sommige mensen hun ogen dat ze zich vragen stellen. Maar eerlijk gezegd trek ik me daar niks van aan. Ik heb geen zin om anders te zijn, ik ben hier gewoon om Beerschot te doen winnen, met daarbij heel veel respect voor de andere trainers in eerste klasse.'

Is er sprake van enige goodwill bij de andere coaches?

Still: 'Een maand geleden speelden we tegen Kortrijk en zei Yves Vanderhaeghe me dat ik niet moest aarzelen als ik iets nodig had. Ik heb in nog geen enkele wedstrijd een negatief gevoel opgevangen bij andere coaches. Ik weet niet of dat goodwill is, maar ik heb ook geen behoefte aan medelijden. Ik wil gewoon gerespecteerd worden om wat Beerschot doet, niet om wie ik ben. Ik zou liever op de achtergrond blijven.'

Denk je niet dat je je op een dag meer in de schijnwerpers zult moeten zetten om je waarde op de trainersmarkt op te drijven?

Still: 'Jawel, maar het feit dat ik de jongste coach ben en zo, dat heeft al ophef genoeg veroorzaakt. De mensen weten nu wel wie ik ben en voor het ogenblik praten ze genoeg over mij. Ik heb geen behoefte aan nog meer belangstelling. Ik wil dat de mensen naar Beerschot kijken, niet naar mij.'

Lees het volledige interview met de coach van Beerschot in Sport/Voetbalmagazine van 23 februari.

