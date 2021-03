David Gevaert (51) is niet langer coach van KMSK Deinze. Hij wordt opgevolgd door Wim De Decker (38), die zijn handtekening zette onder een contract tot het einde van volgend seizoen. De Decker zal dit seizoen echter nog niet op de bank plaatsnemen. Dat laat hij over aan T2 Cédric Vlaeminck, zo meldt het nummer zes in de 1B Pro League donderdag.

Gevaert stond anderhalf seizoen aan het roer bij Deinze. Onder zijn leiding promoveerde de ambitieuze club vorig jaar naar 1B. Daarin worden de hoge verwachtingen dit seizoen echter niet ingelost, met 27 punten uit 20 wedstrijden en een zesde plaats. Zondag ging Deinze met 4-0 onderuit tegen Westerlo.

'Ik had het gevoel dat de mayonaise niet meer pakte tussen spelers en trainer. Maar ook de spelers kunnen maar best eens goed in de spiegel kijken', verduidelijkt voorzitter Denijs Van De Weghe. 'Langer aanmodderen naar het einde van het seizoen heeft geen zin. Ik wil David danken om Deinze naar het professionele voetbal te hebben geloodst, naar 1B. Maar nu moest ik snel schakelen, vooral met het oog op volgend seizoen. Zo kwam ik bij Wim De Decker terecht.'

De Decker ging in 2016, na het einde van zijn spelerscarrière, aan de slag als T1 bij Antwerp. De voormalige middenvelder leidde de Great Old toen naar 1A, om vervolgens T2 te worden bij Stamnummer 1. In de zomer van vorig jaar werd hij als assistent van Jess Thorup aangesteld bij AA Gent, medio september kreeg hij bij de Buffalo's zijn kans als hoofdcoach. Begin december kwam er echter al een einde aan dat verhaal.

'Ik had een aantal goede gesprekken met de zeer ambitieuze voorzitter en het klikte meteen. Die ambitie spreekt me erg aan', aldus De Decker. 'Ik wil wel een nuance geven aan mijn job. Tot het einde van dit seizoen zal ik de trainingen niet leiden en ook geen plaats nemen op de bank. Dat laat ik over aan de T2, Cédric Vlaeminck en de rest van de staf. Ik ga vooral de spelers observeren en analyseren in functie van volgend seizoen. Velen zijn einde contract. Samen met de voorzitter zal ik de spelersgroep voor komend seizoen bepalen.'

