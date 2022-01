Met het einde van de wintermercato in zicht, maken we een balans op de van de nieuwkomers in de Jupiler Pro League. Standard haalde voorlopig al het meeste uit zijn nieuwe rekruten.

Standard: de nieuwkomers lossen de problemen op

Standard: de nieuwkomers lossen de problemen opDoor de lastige financiële periode waar Standard momenteel in zit, moesten de Rouches het met heel wat minder geld doen op de transfermarkt. Maar dat weerhield de club er niet van om vier nieuwe spelers naar Sclessin te halen om de problemen van Luka Elsner op te lossen. Sinds de herneming van de competitie doet Standard het met 5/9 ook niet slecht. De kwaliteit aan de bal was er dan misschien niet altijd, maar dat is van minder belang in een periode waarin vooral de punten tellen. Met Renaud Emond haalde Standard een speler binnen die het al kende. Na een tijdje in Nantes te hebben gezeten, was het echter de vraag wat hij de ploeg meteen kon bijbrengen. Het antwoord: twee doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden, evenveel als João Klauss en Jackson Muleka tot dusver in het hele seizoen.In de verdediging speelde Gilles Dewaele dan weer iedere minuut sinds zijn overstap van KV Kortrijk. Hij moest de naar Freiburg verkaste Hugo Siquet doen vergeten en deed dat met verve, al is hij wel minder offensief ingesteld dan de jonge Belg. Dewaele weet ook wat van hem verwacht wordt, want hij kent Elsner nog van bij KV Kortrijk. Bij Mathieu Cafaro was het de vraag of hij iets extra's kon bijbrengen aan de aanval van Standard. Na drie wedstrijden is ook zijn rapport redelijk geruststellend met onder meer een doelpunt tegen Club Brugge. Joachim Van Damme, tot slot, begon met een coronabesmetting aan zijn Waals avontuur en kon nog steeds niet het truitje van de Rouches aantrekken.Club Brugge: een interessante kennismaking met BuchananTajon Buchanan werd vorige zomer al aangekocht door Club Brugge, maar mocht het seizoen uitdoen in de MLS waar hij bij New England speelde. Meteen na de winterstop mocht hij al starten tegen STVV. Maar het werd een flauw debuut, waardoor hij tegen Standard alweer op de bank mocht beginnen. Maar bij zijn invalbeurt was hij veel snediger en mocht hij meteen een assist op Bas Dost achter zijn naam schrijven. Het is nu vooral wachten op zijn terugkeer van nationale verplichtingen om de dure aankoop van Club echt te evalueren.STVV: wat mogen we verwachten van Kagawa?Het is waarschijnlijk de meest spraakmakende transfer van deze wintermercato in de Jupiler Pro League. Shinji Kagawa, ex-speler van Borussia Dortmund en Manchester United en 97-voudig Japans international, moet een van de attracties van onze competitie worden bij STVV. Al mogen we misschien niet al te veel verwachten na zijn gefaalde passage bij het Griekse PAOK. Het was alleszins al twee weken wachten eer hij naar België afreisde. Hopelijk kan hij zich meteen laten zien bij de Limburgers.Nog bij STVV werd nieuwe keeper Alessandro Russo verwelkomt. Hij wordt van Sassuolo gehuurd om de afwezigheid van Daniel Schmidt, naar Japan voor interlandverplichtingen, op te vangen. Bij zijn debuut tegen Antwerp liet hij al meteen mooie dingen zien door slechts één goal te slikken. Charleroi: de vervanger van NicholsonHet is lastig om Shamar Nicholson te vervangen bij Charleroi. De Jamaicaan verliet de Zebra's voor Spartak Moskou en liet een grote leegte na in de aanval. De Carolo's willen dat gat opvullen met twee spelers. Een eerste is Nauris Petkevicius, maar de Litouwer moet zich duidelijk nog integreren in de groep. In de tussentijd moet die andere naam, Vakoun Bayo, voor de goals zorgen. Hij wordt gehuurd van KAA Gent, waar hij het voorbije half jaar erg teleurstelde. Maar bij Charleroi stond hij tegen KV Kortrijk wel aan het kanon en ook tegen Antwerp speelde hij een hele wedstrijd. De partij tegen KAA Gent miste hij dan weer omwille van contractuele verplichtingen.Met Bingourou Kamara haalde Charleroi ook nog een tijdelijke vervanger voor Hervé Koffi, die afzakte naar de Afrika Cup. De doublure van Matz Sels bij Strasbourg moest zich in drie wedstrijden al vier keer omdraaien, maar had daar ook niet veel aan kunnen doen. Het is vooral wachten tot Koffi terugkeert.KV Kortrijk: Watanabe houdt plaats van Reynolds warmBij KV Kortrijk tekende maar één winteraankoop present in het duel tegen Charleroi. De Japanner Tsuyoshi Watanabe bleef tegen Eupen een hele wedstrijd op de bank maar mocht opnieuw de volle 90 minuten spelen tegen KAA Gent. Zijn twee eerste wedstrijden voor de Kerels waren dus meteen twee kleppers. De andere namen, Nayel Mehssatou, Bryan Reynolds en Alexandre De Bruyn, wachten nog op hun debuut voor KVK. Het is vooral uitkijken naar de kunstjes van de Amerikaanse huurling van AS Roma. KV Mechelen: wachten op WoutersDe supporters van Malinwa moeten nog even geduld uitoefenen om Dries Wouters, die terugkeerde naar België na een kort verblijf in de tweede Bundesliga bij Schalke 04, aan het werk te zien. Dat zal waarschijnlijk voor de wedstrijd tegen Anderlecht van zondag zijn. Wouters heeft het voordeel dat hij zowel op het middenveld als achterin zijn plan kan trekken en brengt ook wat ervaring met zich mee.Zulte Waregem: ervaring ingekochtVan ervaring kan je ook spreken bij Timothy Derijck. En net dat had het trainersduo Simons-de Fauw achterin nodig bij Zulte Waregem. Het wordt niet nieuw om Derijck te zien spelen in de kleuren van Essevee. De verdediger telt namelijk al 71 wedstrijden voor de club voor zijn vertrek naar KV Kortrijk. Bij zijn eerste twee wedstrijden tegen Cercle en Eupen pakte hij al meteen twee gele kaarten. Een stevig begin.Bij Zulte Waregem keerde ook Dion Cools terug naar de Belgische velden. De huurling van het Deense FC Midtjylland hoopt zich nu opnieuw te kunnen laten zien in West-Vlaanderen.Beerschot: Avenatti moet terug scorenRode lantaarn Beerschot heeft de levensbelangrijke wedstrijd tegen Seraing verloren. En hoewel ze nu nog meer in de problemen zitten, haalden de Ratten maar twee nieuwkomers naar het Kiel met Dante Rigo, gehuurd van PSV, en Felipe Avenatti. De Uruguayaan zoekt wanhopig naar zijn beste vorm sinds zijn vertrek bij KV Kortrijk en kon zich ook niet laten zien bij Union. Bij Beerschot raapte hij nu al meer minuten bijeen dan bij Union in zes maanden, maar een goal zat er nog niet in.Seraing: verdediging versterkenDe promovendus in de Jupiler Pro League haalde met Molla Wagué, Yves Dabila en oude bekende Daniel Opare vooralsnog voornamelijk verdedigende versterkingen in huis. Ze speelden respectievelijk al 1, 2 en 3 wedstrijden voor hun nieuwe club, ook al had Opare nog een fysieke achterstand. Het wil wel zeggen dat de directie hen meteen in de ploeg wil, in vorm of niet.Union: nieuwkomers inpassenUnion heeft zich deze maand al erg actief getoond op de transfermarkt, maar we moeten niet verwachten dar de nieuwkomers ook meteen basisspelers zullen worden. Zelfs een Kacper Kozlowski, die moederclub Brighton nog 10 miljoen kostte, of Koki Machida, beschouwd een van de beste verdedigers uit Azië, zullen geduld moeten hebben.De jonge Pool speelde tot dusver nog maar zes minuten en moest geblesseerd afhaken voor het duel tegen Club Brugge, terwijl Machida nog geen minuut in actie kwam. Maar gezien de huidige vorm van zijn club, zal Mazzù ook niet al te snel zijn opstelling veranderen. Daardoor lijkt ook de derde nieuwkomer Cameron Puertas, niet op al te veel minuten te moeten hopen. Hij speelde er wel al 20 tegen Club, maar ondanks het enthousiasme zag je bij hem het gebrek aan automatismen.KAS Eupen: rustig laten groeienOok Eupen lijkt zijn transferstrategie er niet op hebben gebouwd om spelers te halen die meteen in de basis moeten starten. Tobias Müsel speelde nog maar 19 minuten, Giannis Konstantelias heeft er 30 en Teddy Alloh zit aan 64. Het trio speelde wel al meer tegen Standard, dan tijdens de wedstrijd ervoor tegen KV Kortrijk. Het zal hen de hoop geven dat ze in de toekomst wel hun plekje in de basiself van coach Stefan Krämer zullen vinden.KRC Genk: twee miljoen op de bankOndanks zijn aankoopprijs van 2 miljoen euro, kreeg Aziz Ouattara nog geen minuut de kans om zich te laten zien voor zijn nieuwe Limburgse werkgever. Tegen Beerschot zat hij nog niet in de selectie en tijdens de wedstrijd tegen Union zat hij 90 minuten op de bank.Door Fabien Chaliaud