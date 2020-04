Na intensief overleg zijn Alychlo, PMG en Stad Oostende tot een akkoord gekomen over de toekomst van voetbalploeg KV Oostende, zo bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) donderdag.

De Oostendse burgemeester en schepen Björn Anseeuw hadden een bemiddelende rol opgenomen, met als doel KVO in eerste klasse te houden en het voortbestaan van KVO Jeugd te verzekeren. Na tien dagen intense gesprekken is er nu een akkoord. 'We danken onderhandelaars Alychlo en PMG voor hun constructieve houding', klinkt het op de website van Bart Tommelein. 'We kijken uit naar een goede verdere samenwerking.'

De Kustploeg lijkt zo gered, na weken en maanden van financiële perikelen. In eerste zit kreeg de club onlangs geen proflicentie voor het Belgische voetbal, omdat de licentieaanvraag gebaseerd was op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder Pacific Media Group zou worden doorgevoerd.

Omdat de overnamedeal maar niet ronde geraakte, vond die injectie toen niet plaats en waren er onvoldoende financiële middelen om de Licentiecommissie te overtuigen.

KVO wees daarvoor met een beschuldigende vinger naar Anderlecht-voorzitter Marc Coucke, die via zijn holding Alychlo schuldeiser is en eigenaar van de tribunes van Oostende. Volgens KVO stond Coucke een deal met PMG in de weg. De kustploeg betichtte de RSCA-preses van belangenvermenging en viel daarom ook de licentie van RSC Anderlecht aan via een tweede arbitrageprocedure bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS). In een eerste arbitrageprocedure hopen ze begin mei bij het BAS zelf hun licentie te halen.

10 dagen geleden namen @bjanseeuw en ikzelf een bemiddelende rol op met het oog op het voortbestaan van @kvoostende en na heel wat intense gesprekken met verschillende partijen zijn we erg tevreden dat er een akkoord is



Witte rook over toekomst KVO https://t.co/gaF7EpFF2q — Bart Tommelein (@Barttommelein) April 23, 2020

