Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het voetbalweekend met het vertrek van Losada bij Beerschot, een klagende Kompany en onbespeelbare velden.

Hernán Losada vertrekt bij Beerschot, de derde trainer die dit seizoen uit eigen beweging opstapt.

...

Hernán Losada vertrekt bij Beerschot, de derde trainer die dit seizoen uit eigen beweging opstapt.'Het lijkt wel een nieuwe trend. Al zijn de omstandigheden waarin die wissels gebeurden wel verschillend. Jess Thorup is bij KRC Genk toch vooral vertrokken omwille van familiale redenen en Ivan Leko voor het geld. En bij Losada zal het financiële ook wel een grote rol spelen, maar misschien zat er na de twee op achttien wat sleet op de relatie. Van de andere kant zal het voor een Zuid-Amerikaan ook wel zeer interessant zijn om in de Amerikaanse competitie te werken. Toch veel mondialer dan Beerschot. En Losada is ambitieus, zeer ambitieus, dat zag je vorig seizoen toen hij meteen bereid was om vanuit de beloften Stijn Vreven als hoofdtrainer op te volgen.'Dat Losada nu opstapt, toont dat iedereen in de voetbalsport alleen met zichzelf bezig. Voetballers, maar ook trainers. In wezen teken je geen contract om het vervolgens te verbreken. Maar je gaat natuurlijk ook geen overeenkomst aan om later op straat gezet te worden. Trainers zijn vaak het eerste slachtoffer als het in een club niet goed gaat en niet altijd dragen zij daar de schuld voor. Maar als je zelf je club in de steek laat, moet je daarover niet zeuren. Het maakt allemaal deel uit van de manier waarop het wereldje is geëvolueerd.'Het moet langzamerhand een record zijn dat er dit seizoen al elf trainerswissels werden doorgevoerd. En allicht volgen er nog. Hoe sterk is de positie van Nicky Hayen bij Waasland-Beveren nog na die 1-5 tegen Zulte Waregem, al leek hij tot dusver relatief vast in het zadel te zitten. Maar als de nood hoog is, komt het vaak tot wanhoopspogingen. Dat zou ook voor Paul Clement bij Cercle zo kunnen zijn na een nieuwe nederlaag. Zeer opmerkelijk bij Cercle is trouwens dat ze veertien wedstrijden verloren, waarvan tien met één goal verschil.'Anderlecht blijft in uitwedstrijden naar zichzelf zoeken: het verloor nu ook in en tegen Eupen.'Ze hebben buitenshuis nog maar twee keer gewonnen en 10 punten op 33 gepakt. Vincent Kompany moet elke week weer op dezelfde dingen hameren, hij valt echt in herhaling. Je moet je langzamerhand afvragen of hij niet moe wordt van zichzelf. De laatste twee wedstrijden vond ik hem voor zijn doen ongemeen zenuwachtig: klagen over die strafschop die Anderlecht op OH Leuven tegen kreeg, terwijl die toch terecht was. En nu na de match in Eupen mopperen over de rode kaart van Lawrence.'Het contrasteert met de onverstoorbaarheid waarvan Kompany normaal blijk geeft. Als je hem voor wedstrijden hoort praten, dan hoor je geen spatje twijfel. Zoals bijvoorbeeld voor de match in Eupen waarin hij rustig toelichtte waarom hij plots Michel Vlap opstelde. Hij argumenteert heel duidelijk, hij is heel zelfverzekerd. Maar op de een of andere manier brengt hij dat niet op zijn spelers over.'Commotie was er omdat er zaterdagavond op haast onbespeelbare velden toch werd gevoetbald. KRC Genk tekent voorbehoud aan voor de met 2-0 verloren wedstrijd op Mouscron.'In Oostende, Moeskroen en Charleroi had er nooit mogen gespeeld worden. En bij Genk vinden ze dat ze er in Moeskroen niet alles aan hadden gedaan om het veld zo bespeelbaar mogelijk te maken en tekenen ze, net zoals KV Kortrijk, voorbehoud aan. Sommigen vonden dat ze de wedstrijden een dag hadden moeten verschuiven, maar dat is door het televisiecontract onmogelijk. En de overvolle kalander biedt nauwelijks uitwijkmogelijkheden. Vandaar die beslissingen die niet zonder risico zijn: spelers zijn door de opeenvolging van matchen al overbelast en op zo'n veld is het gevaar op blessures nog groter.'Eigenlijk is het heel simpel: je moet clubs gewoon verplichten om voor een veldverwarming te zorgen. Dat moet gewoon deel uitmaken van de licentievoorwaarden. Zo'n grote investering kan dat nu ook niet zijn. Uiteindelijk ben je bezig met profvoetbal.'