Op zijn 37ste staat Wouter Biebauw plots terug onder de lat bij Beerschot. De Krant van West-Vlaanderen had een uitgebreid gesprek met de keeper. 'Ik geef Beerschot nog 5 à 10% op redding.'

Door Frank Buyse

Wouter Biebauw had nog geen seconde gespeeld voor Beerschot tot hij midde januari ineens mocht beginnen in de wedstrijd tegen KRC Genk. Vijf wedstrijden later heeft hij nog steeds de voorkeur gekregen boven Mike Vanhamel. In de Krant van West-Vlaanderen vertelt Biebauw dat hij het erg naar zijn zin heeft in Antwerpen, maar dat hij ook vreest voor degradatie. 'Ik geef ons nog 5 à 10 % kans op redding. Ook omdat we nog tegen Gent, Antwerp, Club Brugge en Union moeten spelen. Maar al gaat de club door een moeilijke periode, persoonlijk is het voor mij wel genieten. Ik kan mij nog eens tonen. Ik zeg het nog na elke match tegen mijn vrouw Heleen: ik heb mij geamuseerd. Omdat er op mijn persoonlijke prestaties niet veel op te merken is, denk ik. En omdat Beerschot een plezante club is en blijft, hoe de supporters ondanks alle ellende ons blijven aanmoedigen is toch apart. Hun zwarte humor is bij momenten hilarisch. Maar ook omdat ik besef dat dit mijn laatste matchen in 1A kunnen zijn.'

Na een verleden bij KV Mechelen en KSV Roeselare is Biebauw ondertussen op weg naar zijn 300ste match. Het hadden er meer kunnen of moeten zijn. Maar zijn balans is onverdeeld positief. 'Ik ben tevreden met wat ik heb bereikt. Ik heb er ook hard voor gewerkt, er veel voor opgeofferd ook. (peinzend) Ik ben vorige week nog eens op bezoek geweest bij Miguel Van Damme (doelman van Cercle die strijdt tegen leukemie, nvdr.) Wat zou ik klagen dat ik misschien iets te veel op de bank heb gezeten? En 300 matchen is toch niet slecht? Het zal ook te maken hebben met mijn karakter: overal waar ik was, stond het ploegbelang voorop, waardoor ik mij makkelijk kan schikken in de rol van tweede doelman. Ik denk altijd in het groter geheel. Maar, al ben ik een braven, soms is te veel te veel. Met Marc Brys heb ik nog neus aan neus gestaan. Een sympathieke mens, maar ik verzeker je dat die mensen nogal kan uitpersen.'

Begin april zal het seizoen van Beerschot er meer dan waarschijnlijk op zitten. Wat zijn de plannen van Biebauw dan? 'Ik heb nu toch weer de smaak te pakken ik merk dat ik het niveau van 1A nog aankan. Ik vind zelfs dat ik een betere keeper ben dan tien jaar geleden - rustiger, meer ervaring... Afwachten of er nog interesse is, maar ik wil sowieso zo lang mogelijk spelen. Liever in 1A dan in 1B en liever eerste dan tweede doelman. Misschien kan ik bij Beerschot blijven, waar ik veel respect krijg, we zien wel.'

Lees het volledige interview met Wouter Biebauw in de Krant van West-Vlaanderen.

