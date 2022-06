Wouter Biebauw hangt zijn keepershandschoenen aan de haak en gaat aan de slag als doelmannentrainer bij Club NXT. Dat raakte maandag bekend. De 38-jarige West-Vlaming maakte maandagmorgen zelf bekend te zullen stoppen met voetballen, 's avonds kwam het bericht van Club NXT dat hij als keeperstrainer bij de beloftenploeg van Club Brugge aan de slag gaat.

Biebauw had nog een contract voor twee seizoenen bij Beerschot, maar verliet de club na een geschil met collega-doelman Mike Vanhamel. Hij stond eerder in doel bij Roeselare, KV Mechelen en KV Oostende. Na het faillissement van Roeselare in 2020 leek zijn carrière voorbij, maar Beerschot gooide hem toch nog een reddingsboei.

Club NXT komt na een seizoen afwezigheid volgend seizoen opnieuw uit in 1B.

Welkom Wouter Biebauw! 👋 De Roeselarenaar wordt dit seizoen keeperstrainer bij Club NXT. 🧤 #ClubNXT pic.twitter.com/X4fMMxAmJB — ClubNXT (@ClubNxt) June 20, 2022

