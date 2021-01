Het is dan toch zo ver: Wouter Vandenhaute is officieel bevestigd in zijn rol als voorzitter van Anderlecht. De sterke man van paars-wit had al veel langer de leiding in de schaduw, ondanks een dubbele rol die hem verbood deze positie (officieel) te bekleden.

Hoe verder je wegging van de hoofdstad, hoe vaker je volgend discours hoorde, ook al waren er te weinig feitelijke elementen om geloofwaardig te zijn. Anderlecht zou naar Belgische maatstaven een bevoorrechte club zijn. Bevoorrecht door de autoriteiten, in de breedste zin van het woord. Wordt nu bewezen dat degenen die deze theorie de hele tijd verkondigden, gelijk hebben? Tussen 14 januari 2020 en 6 januari 2021 heeft paars-wit in ieder geval gevaarlijk geflirt met de grenzen van de regelgeving, zonder ooit gestraft te worden.We spoelen even terug in de tijd, terug naar januari 2020. Anderlecht haalde toen een groot aantal nieuwe namen aan boord, onder wie Wouter Vandenhaute, die de rol van extern adviseur aanneemt. Lang in poleposition om de teugels van de club over te nemen toen Roger Vanden Stock die verkocht, komt de Vlaamse mediaman uiteindelijk in een hybride rol bij de club van zijn hart terecht. Ook al is er geen twijfel mogelijk, signaleerden volgers die de man en zijn bedoelingen kennen: 'Hij is het Trojaanse paard, hij gaat zijn mannetjes uiteindelijk in Anderlecht plaatsen.'Waarom adviseur, en geen officiële functie? Het probleem is dat Vandenhaute de baas is van Let's Play, een spelersbureau dat de belangen van onder andere Youri Tielemans behartigt. En dat de regelgeving met betrekking tot het verlenen van de licentie zeer duidelijk is. In artikel 407, lid 2, wordt uitgelegd dat 'de licentie niet wordt verleend aan een club met een of meer verwante rechtspersonen die als tussenpersoon optreden'.In de media en elders wordt dit direct gesignaleerd. Ook al is Vandenhaute niet officieel lid van de club en wordt hij voor zijn adviesfunctie vergoed door Alychlo, het bedrijf van Marc Coucke, dan lijkt hij toch een significante invloed te hebben op de werking van het team. Dat is door het reglement verboden. Eigenlijk zou men Anderlecht zijn licentie moeten ontnemen.De ploeg pareert de kritiek door in te spelen op wazigheid. Twee dagen voor het verschijnen voor de licentiecommissie laat Karel Van Eetvelt, aangesteld tot CEO, dit noteren op de website van de club: 'Wouter heeft niet eens een contract met onze club. Er is een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf van de voorzitter en die hebben we ook doorgegeven aan de licentiecommissie.'De commissie is het eens met deze interpretatie. In het door de commissie gepubliceerde licentiedossier klinkt het zo, gebaseerd op een door Coucke en Van Eetvelt gezamenlijk opgestelde verklaring op erewoord: '... dat er geen contractuele relatie bestaat tussen de club en de heer Vandenhaute; dat de heer Vandenhaute alleen extern advies geeft aan de club en alleen op specifiek verzoek van de CEO of de voorzitter van de club; dat het advies van de heer Vandenhaute geen betrekking heeft op het transferbeleid van de club en dat dit advies op geen enkele wijze bindend is voor de club; dat de club hem geen managementbevoegdheden verleent binnen de club; dat de heer Vandenhaute geen enkele invloed van betekenis uitoefent op de club.'Anderlecht krijgt dan ook zijn licentie voor het seizoen 2020/21.Een maand later vallen de maskers af, wanneer Marc Coucke aankondigt dat hij op 28 mei 2020 het presidentschap zal overdragen aan Wouter Vandenhaute. Een besluit dat vijf dagen later door de raad van bestuur van de club wordt bekrachtigd.Direct rijst de vraag: klopt het dan wel dat Vandenhaute geen invloed had op de club tussen januari en mei?Terwijl de nieuwe voorzitter in de officiële aankondiging van de club beweert 'een tiental dagen geleden' door Marc Coucke gecontacteerd te zijn, staat op de website van de club ook dat 'Karel Van Eetvelt de voorbije maanden het plan 2020-2025 heeft uitgewerkt in nauwe samenwerking met Vincent Kompany en de externe adviseur Wouter Vandenhaute'.Hierdoor wordt de geldigheid van die verklaring op erewoord, begin april opgesteld, in twijfel getrokken. Tenzij het mogelijk is om deel te nemen aan het opstellen van een vijfjarenplan zonder enige invloed van betekenis.De kandidatuur aanvaarden is één, het voorzitterschap van Wouter Vandenhaute ook officieel bevestigen, nog wat anders. Officieel nog geen voorzitter van de club, maar in de praktijk wél, over dat dossier zal de licentiecommissie zich in het voorjaar moeten buigen. Dat hij nog geen officieel voorzitter was, had een reden: zijn aandelen in Let's Play waren nog steeds niet verkocht. Dat gebeurde pas 'tijdens de voorbije kerstperiode', volgens de website van Anderlecht. Gedurende zeven maanden was Vandenhaute dus officieus voorzitter van de club en bleef hij als aandeelhouder betrokken bij het runnen van een spelersagentschap. Een dubbele pet die verboden is volgens het reglement. Dat verrassende voorrecht eindigde gisteren, op 6 januari 2021. Ongestraft.