Al drieënhalf jaar zit Wouter Vrancken bij KV Mechelen, in de Jupiler Pro League doet niemand beter. Met Knack sprak de 42-jarige coach over corona, het vak van trainer en de stap naar een topclub. 'Ze zullen wel weten wat ik in mijn mars heb, maar als ze niet aan mij denken...'

De top vier speelt na de reguliere competitie de kampioenenplay-off. KV Mechelen staat daar net onder. Kijken jullie naar boven?

Wouter Vrancken: 'De resultaten van de komende weken zullen bepalen of we kunnen aanhaken. Januari is een drukke, belangrijke maand, vol topwedstrijden. Veel hangt af van corona. Een paar jongens die uitvallen en je komt in de problemen. Daar komt nog bij dat Samuel Gouet naar de Afrika Cup is en Sheldon Bateau en Joachim Van Damme de club hebben verlaten. Ik hoop dat het bestuur kwalitatieve spelers vindt om hen te vervangen. Tot nu toe kwam alleen Dries Wouters erbij. Maar covid blijft de grote onbekende. Het virus treft ons nu al hard, en ik heb het niet alleen over de besmette spelers. KV Mechelen staat bekend om zijn vurige fans. Het scheelt een slok op een borrel dat we onze thuiswedstrijden moeten afwerken in een leeg stadion.'

U zit drieënhalf jaar bij KV Mechelen. In eerste klasse doet niemand beter, sinds het ontslag van Francky Dury bij Zulte Waregem.

Vrancken: 'Ik wist goed waar ik aan begon toen ik in het vak stapte. Als trainer heb je geen jobzekerheid, en het hangt niet alleen af van hoe goed je werkt. De resultaten bepalen alles. Om die te behalen moet de club een kern samenstellen waar muziek in zit en moeten spelers boven zichzelf uitstijgen. Dat ik het al drieënhalf jaar uitzing, is deels mijn eigen verdienste, maar het komt ook omdat ik de omstandigheden meeheb. Zo'n onzeker bestaan weegt op een mens, onderschat het niet. Ik lig niet wakker van een ontslag. Ofwel komt er een andere club ofwel houdt het op en trek ik fluitend de arbeidsmarkt op.

'België gaat weinig chauvinistisch om met zijn trainers. Buitenlanders krijgen alle kansen, terwijl ik op de trainersschool toch meerdere interessante Belgen tegenkwam met ideeën en dadendrang. Maar als ze de kans niet krijgen, breken ze uiteraard niet door. Ik heb geluk dat Mechelen durfde te kiezen voor een jonge Belg zonder ervaring in eerste klasse.'

Club Brugge en Genk hebben een nieuwe trainer. Hebben ze jou gepolst?

Vrancken: 'Nee.

Is dat niet raar? Een jonge Belgische coach die het lange tijd goed doet: zo zijn er niet veel.

Vrancken: 'Dat moeten anderen beoordelen. Ze zouden stilaan wel mogen weten wat ik in mijn mars heb, maar als ze niet aan mij denken, dan is het maar zo. Ik sta er niet te veel bij stil.'

