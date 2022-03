Wie KV Mechelen zegt, zegt tegenwoordig ook Wouter Vrancken. De succescoach van Malinwa is bezig aan zijn vierde seizoen bij de Kakkers, maar denkt eraan om na dit seizoen andere oorden op te zoeken. 'Maar dat kan nog alle kanten uitgaan.'

'Als ze morgen tegen mij zeggen dat ik weg moet en vervolgens wil niemand me meer, dan ga ik gewoon wat anders doen', vertelt Wouter Vrancken in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik ga er vol in en als dat niet genoeg is dan is dat zo. Niet dat het nooit druk met zich meebrengt, ik wil altijd winnen, maar dat is druk op korte termijn, op de lange termijn ben ik heel rustig. Als je wilt, kun je áltijd werk vinden. En dat móét voor mij niet in het voetbal zijn.'

Omdat hij op die manier naar zijn job als trainer kijkt, maakt hij weleens ongewone keuzes - of toch voor de buitenwacht. Zoals toen hij bij Lommel zijn baan opzegde. 'Mensen kijken vaak naar het geijkte verhaal van trainers die het goed doen en naar een grotere ploeg trekken. Dat zou kunnen, maar een volgende stap kan voor mij ook iets helemaal anders betekenen. Ik zit nu vier jaar bij KV en ik wil na dit seizoen graag uit mijn comfortzone stappen, maar juist omdat ik geen vooropgezet plan heb, kan dat alle kanten op gaan. Ik sluit niets uit. Voor anderen kan de keuze die ik ga maken weleens raar en onlogisch lijken.'

Niet dat hij daar nu al een beeld van heeft. Hij weet gewoon dat de optie bestaat dat het zo uitdraait. Vrancken leeft namelijk in volledige overgave; hij jaagt niets na en heeft er alle vertrouwen in dat het leven zich ontvouwt zoals het zich moet ontvouwen. 'Ik geloof dat het leven is voorbestemd, maar daarbij heb je geen idee welke richting het opgaat. Ik sta daar met vertrouwen en moed tegenover en dat geeft een bepaalde rust. Ik zie wel wat er op mijn pad komt en ga er pas over nadenken als het zover is.'

Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

