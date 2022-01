In een digitale persconferentie gaf KV Mechelencoach tekst en uitleg bij de beslissing om de wedstrijd tegen OH Leuven niet te spelen. 'We hadden maar zeven fitte spelers.'

Het was een van dé onderwerpen dit weekend: KV Mechelen dat niet kwam opdagen in Leuven voor de wedstrijd tegen OH Leuven. De club kampte namelijk met een coronagolf en wou de wedstrijd uitstellen, maar dat liet de Kalendercommissie niet toe. Uit protest reisde Malinwa uiteindelijk niet af.

KV Mechelen schermde de afgelopen dagen met zijn twee positief geteste doelmannen (Coucke en Wenssens) om hun wedstrijden tegen OH Leuven en KRC Genk (woensdagavond) niet te laten doorgaan. Volgens Wouter Vrancken was het probleem echter wat complexer. 'De hoofdreden is het hele plaatje: doelmannen en spelers die in quarantaine zaten maar ook spelers die net uit quarantaine terug waren en nog maar één of twee keer konden meetrainen. Voor de wedstrijd tegen OHL beschikten we bijvoorbeeld slechts over zeven fitte spelers.'

Erger nog, volgens Vrancken was het medisch zelfs onverantwoord om op te dagen voor de wedstrijd tegen de troepen van Marc Brys. 'We hebben deze week drie afspraken met een hartspecialist laten vastleggen omdat er spelers waren met hartklachten na hun besmetting. Die afspraken zijn gepland voor vandaag en morgen. We willen zeker zijn. Zo lang we daar geen uitsluitsel over hebben, willen we geen risico's nemen.'

Ondertussen lijkt KV Mechelen wel te hebben bereikt wat het wou. De Algemene Vergadering van de Pro League heeft in de tussentijd de toelating gegeven om uitstel te krijgen vanaf twee besmette keepers. Als de Hoge Raad van de KBVB de wijziging vandaag nog bevestigt, wordt de wedstrijd tegen KRC Genk van woensdagavond uitgesteld. Voor de match tegen OH Leuven dreigt KV Mechelen wel een 5-0 forfaitnederlaag opgelegd te krijgen.

