YR KV Mechelen herstelde zich goed na een moeizame competitiestart. Nu maakt rood-geel zich op voor twee duels met Cercle Brugge, in de competitie en de beker.

Wat verbaasde je het meest aan je team na de 7 op 21 en de 7-2 bij Anderlecht midden september, waarna jullie een succesvolle inhaalbeweging maakten? Wouter Vrancken: 'Weinig. De tweede helft daar was niet goed genoeg en dat wist de groep. We kregen iets meer stabiliteit achterin, waarop de spelers de momenten misschien iets beter pakten. Wanneer moesten ze bijvoorbeeld eens samen druk zetten, of toch niet? Die details. Maar het belangrijkste was dat we de rust bewaarden en dat de jongens in elkaars kwaliteiten bleven geloven. We moesten als één blok blijven verder gaan en dezelfde werkkracht etaleren. Ook vorig seizoen zagen we dat: eens wij op dezelfde lijn zitten, kun je snel dingen veranderen. Het geloof in eigen kunnen nam toe, de twijfels verdwenen.'Met Vanlerberghe-Bateau vond je - eindelijk - je vaste en secure centrale verdedigingsduo voor doelman Coucke? Vrancken: 'Ze doen het momenteel inderdaad goed, maar Peyre keert terug na blessure en we houden ook nog altijd de jonge Van Hoorenbeeck achter de hand. Ik ben blij dat ik Jordi en Sheldon liet staan na die tik bij Anderlecht, waarop ze lieten zien dat ze wel degelijk goede voetballers zijn en de kritiek deden verstommen. Alle credits gaan dus naar hen. Jordi heeft meer voetballende kwaliteiten en durft coachen, terwijl Shelly iets krachtiger blijkt en positioneel alle principes vanaf het begin goed uitvoert. Daarom zijn ze zo complementair. We willen er zowel voetballend uitkomen als solide blijven.' Waarom is Hugo Cuypers als diepe spits zo cruciaal voor jullie speelwijze? Vrancken: 'Door zijn energie. Ik volgde hem al van toen ik nog Lommel SK trainde. De meest verfijnde was Hugo misschien nooit, maar je kon hem nooit iets verwijten. Altijd die drang en dat professionalisme. Ook nu is zijn input groot. Hugo wil constant bijleren en werkt hard aan zijn werkpunten. Hij kijkt ook veel naar videobeelden om efficiënt te lopen. Een voorbeeld: wij houden van een enthousiaste spelstijl, waardoor hij het momenteel heel goed doet. Bij zo'n type kijk ik het liefst naar het algemene profiel, in plaats van me te fel te focussen op de statistieken. Wij hebben graag veel runs, positiewissels en verschillende loopbewegingen. Hugo is een voorbeeld van iemand die kansen voor zijn ploegmaten creëert.'4. De ambitie van KV Mechelen blijft een plaats bij de eerste acht? Vrancken: 'Ja, en die doelstelling blijft realistisch, zeker als je ziet welke teams er allemaal meer budget, een grotere spelerskern of andere financiële mogelijkheden hebben. Maar wanneer je vierde staat, dan wil je na het weekend niet plots vijfde of zesde zijn; je kijkt altijd hogerop. De statistieken van mijn ploeg stemmen me alleszins hoopvol. We zijn iets efficiënter dan vorig seizoen, wat ook resultaten oplevert. En het geloof om samen iets te realiseren, blijft sterk aanwezig.'5. De interesse van de Engelse tweedeklasser Barnsley FC flatteerde je, maar stuitte snel op een njet van de clubleiding. Jammer? Vrancken: 'Goh. Het was leuk, omdat er normaal gezien weinig van die competitie naar België wordt gekeken, ook al is er nu de knowhow via het management bij KV Oostende. Ik was dus gecharmeerd, door het getoonde respect voor onze werkwijze en de manier waarop het getoond wordt op het veld. Maar alle partijen moeten akkoord gaan, hetgeen nu niet het geval was. So be it. Mocht ik daarover al opmerkingen hebben, dan zal ik die wel intern meegeven. Onze samenwerking duurt al een tijdje, dus weet iedereen ondertussen goed wat we aan elkaar hebben. En ik denk als coach ook nooit te ver vooruit.'