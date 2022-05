Racing Genk heeft zaterdag de komst van coach Wouter Vrancken afgerond. De 43-jarige Limburger komt over van KV Mechelen en ondertekende een contract van onbepaalde duur in de Cegeka Arena. Vrancken was als speler ook al actief bij Racing Genk.

Vrancken moet bij Racing Genk de Duitser Bernd Storck opvolgen. Die werd vorige zondag na een teleurstellend half jaar bedankt voor bewezen diensten.

De Limburgse coach ontpopte zich de voorbije jaren tot een succestrainer Achter de Kazerne. In 2019 leidde hij KV Mechelen in zijn eerste seizoen naar de titel in 1B. Daarbovenop kwam zeer verrassend bekerwinst. In het Koning Boudewijnstadion ging AA Gent met 2-1 voor de bijl. Ook in 1A bleef Vrancken met Mechelen uitstekend presteren. De voorbije drie seizoenen parkeerde hij Mechelen op een zesde, achtste en zevende plaats na de reguliere competitie in de Jupiler Pro League.

Vrancken begon zijn trainerscarrière op het allerlaagste niveau bij Gravelo (2010-2014). Nadien volgden passages bij Thes Sport (2014-2017) en Lommel (2017). In het seizoen 2017-2018 was hij assistent bij Kortrijk, om vervolgens hoofdcoach te worden in Mechelen.

Als speler was Vrancken, een fysiek sterke middenvelder, actief bij STVV (1996-2004), AA Gent (2004-2006), Racing Genk (2006-2008), KV Mechelen (2008-2010) en KV Kortrijk (2010).

