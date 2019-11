Succestrainer Wouter Vrancken blikt in Sport/Voetbalmagazine nu al eens terug op zijn magische jaar 2019. Titel in 1B, bekerwinnaar, vervolgens mee in de top 6 van 1A en nu ook een verbeterd contract bij KV Mechelen.

Wouter Vrancken over...

... de flirt met KRC Genk en zijn nieuwe contract bij Mechelen:

'Er is door Genk enkel een telefoontje gepleegd naar mijn makelaar, met de vraag of we konden praten. Daarna is er geen contact meer geweest. Zolang iets niet concreet is, steek ik daar geen energie in. Soms maakt zoiets ook deel uit van een spel: door één naam nadrukkelijk naar voren te schuiven blijven andere kandidaten onder de radar. Mechelen was voordien al aan het duwen voor een nieuw contract. Doordat mijn naam genoemd werd bij Genk, is dat in een stroomversnelling geraakt. Het is een blijk van appreciatie, maar tegelijk ook logisch: Mechelen wil zich indekken en vice versa. Er staat een hogere ontslagvergoeding en een hogere afkoopsom in. Er wordt vaak gesproken over lange termijn, maar eerlijk: dat bestaat niet in het voetbal. Als ik volgend seizoen start met 1 op 15, komt er ook druk op mijn positie, zo realistisch ben ik wel.'

... de goede resultaten van KVM en zijn inbreng als trainer:

'We brengen voetbal waar de fans plezier aan beleven, met veel lef en initiatief. Intensiteit is zeer belangrijk in de sport. In elke job eigenlijk. Dat creëer je door duidelijkheid te brengen. Zodra spelers beginnen te twijfelen ben je dat kwijt. Ze moeten zonder nadenken weten wanneer ze moeten uitstappen, inzakken en andere tactische zaken. Daar werken we voortdurend aan op training. Je kunt geen dingen verwachten in de match die je niet getraind hebt. Die tijd is voorbij. We zitten al anderhalf jaar met dezelfde groep en die weet ondertussen waar ik de klemtoon op leg. Honderd procent inzet op training is voor mij cruciaal, alleen zo kun je in de wedstrijd top zijn. Al anderhalf jaar heerst er in deze groep een geweldige teamspirit, waar ook de nieuwkomers meteen in meegaan.'

... de sportieve successen in 2019:

'Een uitzonderlijk jaar. Met wat er allemaal gebeurd is... En dan toch alles winnen wat er te winnen viel. Met in de eerste plaats dank aan mijn spelers, want zij moeten het doen. De medailles van de beker en de titel in 1B hangen wel in mijn bureau thuis. Ik heb in mijn spelerscarrière nooit prijzen gepakt, hè. (lacht) Ik vind het belangrijk dat je kunt genieten van de mooie momenten. Anders is het altijd maar weer op naar de volgende opdracht, en ga je op de duur kapot van de stress. Het mooiste blijft natuurlijk zelf op het veld staan, maar ik probeer binnen mijn staf toch ook het soort camaraderie van een voetbalkleedkamer te creëren.'

'In feite is al heel mijn trainerscarrière snel gegaan: bij Gravelo in provinciale meteen enkele promoties, nadien met THES in nationale. Enkel bij Lommel ben ik even op de rem gaan staan, omdat ik toen voelde dat ik een andere stap nodig had in mijn ontwikkeling. Ik wilde op het hoogste niveau leren wat kan en niet kan. Dat kon ik als assistent bij KV Kortrijk.'

