Woensdag staat niet enkel de Gouden Schoen bij de mannen op de agenda. Ook bij de vrouwen wordt een laureaat verkozen. Tessa Wullaert lijkt daarbij de gedoodverfde favoriet, maar bij het kransje genomineerden werden heel wat toppers uiteindelijk over het hoofd gezien.

Laura Deloos, Tine De Caigny, Tessa Wullaert en Kassie Missipo: vier van de vijf genomineerden voor de Gouden Schoen bij de vrouwen spelen voor Anderlecht. De enige andere kandidate die niet voor paars-wit uitkomt? Janice Cayman, die de treble won met Olympique Lyon (want bij de vrouwen doen ook buitenlandse spelers mee voor de Gouden Schoenverkiezing). Maar Cayman moet wel meestal op de bank plaatsnemen en speelt in de schaduw van de Australische Ellie Carpenter of de Franse Delphine Cascarino, die de flanken van Lyon bestrijken.

Op voorhand werd al een lijst van tien man samengesteld door een jury waaruit 118 personen hun Gouden Schoen mochten kiezen. Die lijst bestond uit tien Red Flames, waardoor een speelster als Sanne Schoenemakers, de Nederlandse topschutter van Standard met 11 doelpunten, geen enkele kans maakt. Uit het oog, uit het hartFlame of niet, de jury heeft ook een speelster als Davina Philtjens, de onvermoeibare linksback van Sassuolo, uiteindelijk niet in zijn top 5 opgenomen. Onbegrijpelijk bijna, als je het uitstekende seizoen van de Neroverde bekijkt. Sassuolo staat momenteel zelfs op een derde plek in de competitie, na AC Milan en Juventus. Met haar inzet, ervaring en regelmaat zou de international niet mis hebben gestaan in het lijstje. Ze speelt al jaren in een betere competitie dan de Belgische en is het slot op de deur op haar flank. Er is ook geen spoor terug te vinden van haar teamgenoot Diede Lemey, zelfs niet in de voorselectie. Derde keeper bij de Flames na Justien Odeurs (Anderlecht) en Nicky Evrard (Gent Ladies) maar wel de onbetwiste titularis in doel bij de Lombardische club. De ondertussen 24-jarige Lemey arriveerde in 2017 in Italië waar ze na enkele jaren bij Anderlecht neerstreek in Bergamo bij Atalanta vooraleer ze in 2019 de overstap maakte naar Sassuolo. Een club waar ze zich goed voelt, maar niet weet te stijgen in de Belgische hiërarchie. 'Ik zou zo graag eens in een wedstrijd laten zien wat ik kan. Ik wacht en ik werk en ik hoop. De staff beslist, de coach kiest', liet ze nog optekenen in Het Laatste Nieuws.In dezelfde orde is ook de afwezigheid van Justine Vanhaevermaet in de finale top 5 een verrassing te noemen. Minder bekend en in de media opgevoerd, maar de defensieve middenvelder wist haar plaats in het nationale elftal te veroveren tijdens de zomer van 2019. En ze wist die plaats ook te behouden dankzij haar goede prestaties bij LSK Kvinner, waar ze sinds eind 2019 speelt. Nadat ze eerder al de Noorse bekerfinale en de achtste finales van de Champions League wist te bereiken, opende Vanhaevermaet in september 2020 tegen Roemenië ook haar rekening bij de Red Flames.Ondanks haar statuut van titularis bij PSV, is ook Julie Biesmans niet opgenomen in de uiteindelijke selectie van de Gouden Schoen. PSV werd dan wel uitgeschakeld door Barcelona in de achtste finales van de Champions League, maar de club uit Eindhoven weet wel perfect in het kielzog te blijven van Ajax. Ook bij de Red Flames is Biesmans een vaste waarde. In de verdediging vormt ze er namelijk een vast duo met Anderlechtspeelster Laura De Neve. Nog een andere speelster uit Nederland, Elena Dhont, had ook wel een plaatsje verdiend bij de preselectie. Helaas brak ze haar knieschijf in november, in wat haar eerste seizoen bij FC Twente was. Erg jammer, want de ex-speelster van Gent was net op de goeie weg bij haar club én de nationale ploeg. Wullaert voor een vierde schoen?Dat de Anderlechtspeelsters de meeste stemmen binnenhaalden, is ook weer niet onlogisch. Paars-wit domineert de Super League met tien overwinningen in tien wedstrijden, 61 doelpunten voor en slechts 2 tegen. Tine De Caingy brengt er een nieuwe dimensie aan de aanval. Bij de nationale ploeg was ze al topschutter tijdens de kwalificaties voor het EK en voor Anderlecht scoorde ze ook al 15 keer dit seizoen. Missipo blijft vooruitgang boeken op de nummer 6-positie, na een geslaagde transfer van Gent naar het Lotto Park vorige zomer. Wat betreft Deloose wordt haar enorme defensieve werk op de rechterflank nog niet naar waarde geschat, terwijl ze ook aanvallend meer dan haar steentje bijdraagt bij zowel Anderlecht als de nationale ploeg.Maar deze top 5 toont ook aan dat het enorm moeilijk is om buitenlandse competities te volgen, met uitzondering van de Engelse. En zoals het ook bij de mannen het geval is, zijn het de statistieken die het verschil maken. In het Belgische vrouwenvoetbal blijft Tessa Wullaert namelijk de onbetwiste koningin. Met 24 doelpunten en 18 assists heeft de kapitein van de Flames een voet in 70% van de goals van Anderlecht. En buitengewoon aantal, maar het moet ook gezegd worden dat een snel groeiende Super League nog altijd te klein is voor de 27-jarige aanvaller. Het doet Wullaert niet veel, de beste voetbalster van België zijn, blijft mooi om te zeggen. En dan is ze ook nog eens van enorm belang voor de Red Flames tijdens de kwalificaties voor EURO 2022 (met 8 doelpunten en 13 assists was de meest bepalende speelster van voorrondes). Het is haast onmogelijk om nog iemand anders te zien die haar van een vierde Gouden Schoen in totaal en een derde op rij kan houden.