Wynants nuanceert: klacht Westerlo was niet persoonlijk tegen Bayat

Westerlo diende vorig jaar bij het federaal parket in Brussel een officiële strafklacht in naar aanleiding van mogelijke wedstrijdvervalsing tijdens de partij Kortrijk-Moeskroen. Moeskroen moest toen van Kortrijk winnen om in de hoogste klasse te blijven en deed dat ook. Door die overwinning degradeerde Westerlo.

Wynants antwoordde woensdag eerst bevestigend op de vraag of zijn klacht tegen Mogi Bayat was gericht, maar zei later op de dag dat de klacht Bayat niet persoonlijk viseerde. 'We hebben enkel klacht ingediend vanwege de wedstrijd Kortrijk-Moeskroen. Het is niet aan mij om het onderzoek te voeren'.