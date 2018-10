Xavier Mercier: 'Cercle is nog wel degelijk een Vlaamse club, hoor'

Proficiat! Vorig seizoen werd je verkozen tot beste speler van 1B en op de vorige speeldag blonk je tegen Charleroi ook uit in 1A. Wat opvalt, is je grote actieradius. Want bij KV Kortrijk werd je een technisch sterke speler met een kleine motor genoemd, een offensieve middenvelder die niet al te graag mee verdedigt. Wat is er met jou gebeurd?

...