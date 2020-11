De lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine verkozen Xavier Mercier tot speler van de maand oktober. Bij de coaches ging die eer al voor de twee keer naar Marc Brys.

Hij lijkt niet meteen geschikt voor de harde duels op het middenveld in de Jupiler Pro League en zijn versnelling is zeker niet snedig genoeg meer, maar toch weet Xavier Mercier de Belgische competitie dit seizoen naar zijn hand te zetten.

En net op het moment dat hij misschien wel zijn 'minste' maand van het seizoen achter de rug heeft, wordt hij na twee eerdere nominaties dan toch verkozen tot speler van de maand oktober. In september was Raphael Holzhauser van Beerschot nog te sterk, daarna moest hij het spit delven voor Charleroispits Kaveh Rezaei in september. Maar nu is het dus aan de Fransman van OH Leuven, die misschien wel in de vorm van zijn leven zit.

Dankzij de dubbele trainingen van Marc Brys aan Den Dreef en het verticale voetbal waarvan hij de dirigent is, behaalt de beste passeur van dit seizoen de hoogste scores uit zijn carrière in het Leuvense shirt. Beslissend in ieder duel, met een dubbele assist tegen Zulte Waregem, het winnende doelpunt tegen Club en de indirecte assist aan Frédéric Duplus tegen Anderlecht, lijkt de favoriete sidekick van spits Thomas henry op zijn 32e eindelijk uit de anonimiteit te stappen.

Voor de maand oktober maakte vooral de regelmaat van Mercier het verschil met de andere genomineerden. De redactie van Sport/Voetbalmagazine verkoos namelijk Lior Refaelov, die een geweldige maand achter de rug heeft met de Great Old, terwijl de lezers kozen voor Arthur Theate, de leider van de Oostendse verdediging onder coach Alexander Blessin. Beide ranglijsten samengeteld, kwam Mercier, die langs beide kanten tweede werd, echter naar voren als winnaar en bekroonde zo zijn buitengewone seizoensbegin.

Marc Brys volgt zichzelf op

Bij de coaches was de redactie verdeeld tussen een tweede opeenvolgende verkiezing van Marc Brys of een beloning voor Ivan Leko, die met zijn manschappen een foutloos parcours reed in oktober, met ook nog twee Europese uitschieters. Uiteindelijk kozen de journalisten nipt voor de Kroaat, maar de overtuigende keuze van de lezers voor Marc Brys zorgde toch nog voor een ruime overwinning voor de coach van OH Leuven.

Ondanks een harde nederlaag tegen Beerschot, kenden de Leuvenaars een ongeziene seizoensstart. Het team wordt vooral gekenmerkt door een imposant blok dat ieder weekend strijdt om bovenaan het klassament te blijven meedoen. Door hun spectaculaire counters, ingegeven door speler van de maand Mercier, zijn de troepen van Brys een van de meest aantrekkelijke ploegen van dit seizoen, ondanks een verdediging waar nog wel wat werk aan is.

Hij lijkt niet meteen geschikt voor de harde duels op het middenveld in de Jupiler Pro League en zijn versnelling is zeker niet snedig genoeg meer, maar toch weet Xavier Mercier de Belgische competitie dit seizoen naar zijn hand te zetten. En net op het moment dat hij misschien wel zijn 'minste' maand van het seizoen achter de rug heeft, wordt hij na twee eerdere nominaties dan toch verkozen tot speler van de maand oktober. In september was Raphael Holzhauser van Beerschot nog te sterk, daarna moest hij het spit delven voor Charleroispits Kaveh Rezaei in september. Maar nu is het dus aan de Fransman van OH Leuven, die misschien wel in de vorm van zijn leven zit.Dankzij de dubbele trainingen van Marc Brys aan Den Dreef en het verticale voetbal waarvan hij de dirigent is, behaalt de beste passeur van dit seizoen de hoogste scores uit zijn carrière in het Leuvense shirt. Beslissend in ieder duel, met een dubbele assist tegen Zulte Waregem, het winnende doelpunt tegen Club en de indirecte assist aan Frédéric Duplus tegen Anderlecht, lijkt de favoriete sidekick van spits Thomas henry op zijn 32e eindelijk uit de anonimiteit te stappen.Voor de maand oktober maakte vooral de regelmaat van Mercier het verschil met de andere genomineerden. De redactie van Sport/Voetbalmagazine verkoos namelijk Lior Refaelov, die een geweldige maand achter de rug heeft met de Great Old, terwijl de lezers kozen voor Arthur Theate, de leider van de Oostendse verdediging onder coach Alexander Blessin. Beide ranglijsten samengeteld, kwam Mercier, die langs beide kanten tweede werd, echter naar voren als winnaar en bekroonde zo zijn buitengewone seizoensbegin. Bij de coaches was de redactie verdeeld tussen een tweede opeenvolgende verkiezing van Marc Brys of een beloning voor Ivan Leko, die met zijn manschappen een foutloos parcours reed in oktober, met ook nog twee Europese uitschieters. Uiteindelijk kozen de journalisten nipt voor de Kroaat, maar de overtuigende keuze van de lezers voor Marc Brys zorgde toch nog voor een ruime overwinning voor de coach van OH Leuven. Ondanks een harde nederlaag tegen Beerschot, kenden de Leuvenaars een ongeziene seizoensstart. Het team wordt vooral gekenmerkt door een imposant blok dat ieder weekend strijdt om bovenaan het klassament te blijven meedoen. Door hun spectaculaire counters, ingegeven door speler van de maand Mercier, zijn de troepen van Brys een van de meest aantrekkelijke ploegen van dit seizoen, ondanks een verdediging waar nog wel wat werk aan is.