OH Leuven is zijn spelmaker en aanvoerder Xavier Mercier kwijt. De 32-jarige Fransman trekt zoals verwacht naar de Hongaarse kampioen Ferencvaros. Hij ondertekende er dinsdag zijn contract. Zijn overgang hing al enkele weken in de lucht.

Mercier speelde sinds de zomer van 2019 aan Den Dreef en kwam er in die periode tot 98 officiële wedstrijden, waarin hij 18 goals maakte en liefst 39 assists gaf. In het seizoen 2020-2021 leverde hem dat de Pro Assist-award op. Dit seizoen stak Genk-buitenspeler Junya Ito hem finaal in de play-offs nog voorbij.

Voor zijn komst naar Leuven was Mercier in België al actief bij Kortrijk (2016-2017) en Cercle Brugge (2017-2019).

Ferencvaros pakte het voorbije seizoen in Hongarije de dubbel. Het veroverde haar 33e landstitel en 24e beker. De club komt volgend seizoen uit in de voorrondes van de Champions League. Daar had Mercier wel oren naar. Hij vervoegt zijn nieuwe team op trainingskamp in Oostenrijk.

Mercier zal bij de club uit Boedapest gaan samenspelen met de Belgische Marokkanen Samy en Ryan Mmaee. Ook Anderson Esiti (ex-Gent) is er actief. Voormalig Russisch bondscoach Stanislav Tsjertsjesov is de T1.

Met OH Leuven eindigde Mercier na de promotie in 2020 tweemaal als elfde in de Jupiler Pro League.

null © Belga Image

Mercier speelde sinds de zomer van 2019 aan Den Dreef en kwam er in die periode tot 98 officiële wedstrijden, waarin hij 18 goals maakte en liefst 39 assists gaf. In het seizoen 2020-2021 leverde hem dat de Pro Assist-award op. Dit seizoen stak Genk-buitenspeler Junya Ito hem finaal in de play-offs nog voorbij. Voor zijn komst naar Leuven was Mercier in België al actief bij Kortrijk (2016-2017) en Cercle Brugge (2017-2019). Ferencvaros pakte het voorbije seizoen in Hongarije de dubbel. Het veroverde haar 33e landstitel en 24e beker. De club komt volgend seizoen uit in de voorrondes van de Champions League. Daar had Mercier wel oren naar. Hij vervoegt zijn nieuwe team op trainingskamp in Oostenrijk. Mercier zal bij de club uit Boedapest gaan samenspelen met de Belgische Marokkanen Samy en Ryan Mmaee. Ook Anderson Esiti (ex-Gent) is er actief. Voormalig Russisch bondscoach Stanislav Tsjertsjesov is de T1. Met OH Leuven eindigde Mercier na de promotie in 2020 tweemaal als elfde in de Jupiler Pro League.