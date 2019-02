Yannick Bolasie: muzikaal talent en uitvinder van een eigen dribbel (video)

Volgens enkele hardnekkige geruchten is Bolasie een spectaculaire waaghals die frivoliteit verkiest boven efficiëntie. Hij is een buitenbeentje in het moderne voetbal waar enkel rekening gehouden wordt met de verhouding tussen de gespeelde minuten en het aantal beslissende acties. Hij cultiveert het beeld van een jongeman die anders wil zijn dan de mainstream voetballer.

Zo liet de Congolese aanvaller zich tijdens een uitzending van Lord of the Mics, een online radiomagazine dat de doorbraak van jonge rappers moet ondersteunen, opmerken met een liedje gericht aan zijn ploegmaat Bradley Wright-Phillips. De zoon van Arsenallegende Ian Wright en stiefbroer van Shaun Wright-Phillips. De tekst liegt er niet om.

'Just 'cos you got Wright in your name, don't mean that you're a Gunner. Man will get left in the park like Ji-Sung... Looking bare eager couldn't score goals in the Championship, that's why he went down to League One - Brentford didn't want him neither.'

Bolasie is een Londense straatrat zoals er duizenden rondlopen in de Britse grootstad. Hij is dol op muziek en houdt van rappen. In de kleedkamer is hij een showman eerste klasse.

'Ik heb hem al vaak gezegd dat hij daarmee moet stoppen', lacht landgenoot Nicaise Kudimbana. 'Hij zou zich enkel op het voetbal moeten concentreren. Maar het is sterker dan hemzelf. Yannick heeft dat nodig om goed te spelen. Dat denkt hij tenminste...'

De Bolasie Flick

Ook op het veld doet Yannick Bolasie zich graag opmerken met speciale moves. Zijn 'Bolasie flick', een goocheltruc die voor het eerst op camera werd vastgelegd in december 2014 op White Hart Lane en waarmee hij het duo Roberto Soldado - Christian Eriksen belachelijk maakte, is zijn handelsmerk. De passeerbeweging werd zelfs opgenomen in het populaire FIFA-voetbalgame.

Een transfer naar de Engelse voetbaltop kwam er niet, ondanks die technische vaardigheid. Voornamelijk omdat Bolasie een voetbalfijnproever is, een liefhebber van mooi voetbal. Anderlecht heeft er een speler bij met een gezonde dosis creativiteit.

'Yannick wisselt fenomenale ingevingen af met slechte momenten', bekent Distel Zola, lid van de nationale ploeg van Congo. 'Ik herinner mij een fase in de halve finale van de Afrika Cup tegen Ivoorkust (3-1 verlies in 2015, nvdr). Hij werd omringd door drie spelers en toch probeerde hij er al dribbelend uit te komen... Dat aspect van zijn spel mag je hem niet afpakken, maar hij moet bepaalde zaken weggommen.'