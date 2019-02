Yannick Bolasie trekt ambitieus naar Anderlecht: 'Ik wil strijden om de Champions League-plaatsen'

De 29-jarige Bolasie werd in het Franse Lyon geboren, maar voetbalde - met uitzondering van een seizoen in Malta bij Floriana - zijn hele loopbaan in Engeland. 'Ik heb in Engeland op alle niveau's gespeeld en dacht dat het nu eens tijd was voor verandering', opende de buitenspeler. 'Als speler kan je altijd blijven bijleren. En een buitenlands ervaring was daarvoor noodzakelijk. Ik wilde een nieuwe sfeer opsnuiven. Naar Everton kan ik komende zomer altijd nog terugkeren.'

Bolasie werd bij Everton een boezemvriend van Rode Duivel Romelu Lukaku en vroeg de spits dan ook om raad de voorbije dagen. 'Romelu heeft me eigenlijk maar één enkel woord gezegd om duidelijk te maken wat ik moest doen. Bij de naam 'Anderlecht' zei hij meteen 'go'. Ik heb zelf dan de knoop doorgehakt en beslist er vol voor te gaan. Ik ben heel dankbaar hier te zijn. Er is hard gewerkt om mij te halen. Hopelijk kan ik snel op het veld mijn waarde tonen.'

De Congolees hoopt zondag in de Clasico op Standard al te kunnen mee spelen. 'Ik ben klaar om meteen te spelen', aldus Bolasie. 'Ik heb deze morgen op training al enkele grote talenten gezien en wil hen graag helpen op het veld. Ik voel geen extra druk als nieuwkomer. De druk ligt bij de hele club. Ik ga gewoon mijn job doen. Ik wil helpen Anderlecht terug te brengen waar het hoort, in de strijd om de Champions League-plaatsen. Momenteel staan we pas op de vijfde plaats, maar ik ken intussen het play-offsysteem al in België. Dat kan een groot voordeel voor ons zijn.'

Bolasie werd tot slot nog gevraagd naar zijn rugnummer. 'Ik heb gezien dat nummer 10 nog vrij was, maar heb geopteerd voor nummer 11', legde hij uit. 'Eerst wilde ik 43 nemen, naar het aantal seconden dat nog over was afgelopen nacht (de transfer van Bolasie werd pas 43 seconden voor middernacht, de deadline, afgerond, red.), maar dat heb ik toch maar niet gedaan.'