Yannick Carrasco komt in Sport/Voetbalmagazine terug op de teleurstelling van het EK en op zijn positie bij de Rode Duivels. 'In Spanje speelde ik al in de punt van de aanval.'

We zijn drie maanden na het EK. Wat is jouw analyse over de collectieve prestatie en jouw individuele verrichtingen?

Yannick Carrasco: 'Het EK ligt achter ons. We richten ons op andere doelen, waaronder de kwalificatiewedstrijden voor Qatar. We moeten vooruit kijken, niet achterom. Een ding staat vast: we zijn teleurgesteld dat we niet helemaal tot het einde zijn gegaan.'

Het kan toch niet anders dan dat jij op meer speelminuten rekende? Net als op het WK in Rusland begon je in de basis en verdween je gaandeweg het tornooi uit de ploeg. Weet je intussen waarom?

Carrasco: 'Die vragen moet je aan de coach stellen. Elke speler wil de ploeg op elk moment helpen. En ik was er klaar voor.'

Had je, gezien de fysieke toestand van Eden Hazard voor het tornooi, niet op iets meer gehoopt?

Carrasco: 'Nee, zo zit het niet. Ik wist dat Eden meteen de belangrijkste speler van het team zou worden zodra hij terug zou komen. Bij de Duivels zitten we niet in een proces waar we speculeren over andermans problemen om onszelf in het team te projecteren. Wij zijn één groep en zo redeneren wij niet.

'Trouwens, ik richt mij niet alleen op de plaats van Eden Hazard. Ik ben veelzijdig en de trainers weten dat ik mij op andere posities nuttig kan maken. Ik heb dit seizoen tijdens de eerste twee wedstrijden van de Spaans competitie in de punt van de aanval gespeeld.'

Heb je van Martínez uitleg gekregen waarom hij je uit het team heeft gezet tijdens het EK?

Carrasco: 'Als een coach aan iedereen alles moet gaan uitleggen, dan komt hij niet rond met de tijd die hij ter beschikking heeft. Ik herhaal wat ik eerder al zei: de taak van een bondscoach is anders dan die van een clubcoach. Die kan veel meer tijd uittrekken om spelers individueel te benaderen.'

pierre danvoye

Lees het volledige interview met Yannick Carrasco in Sport/Voetbalmagazine van 8 september 2021.

