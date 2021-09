Ook Yannick Carrasco en Axel Witsel zitten niet op het vliegtuig naar het Russische Kazan, waar de Rode Duivels woensdagavond een WK-kwalificatiewedstrijd spelen tegen Wit-Rusland.

Ze zijn teruggekeerd naar hun respectievelijke clubs Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Dat meldt het Twitteraccount van de Rode Duivels.

Afwezige Rode Duivels

Het lijstje afwezigen voor de komende interland neemt zo toe. Dries Mertens, Kevin De Bruyne en Jérémy Doku konden vanwege blessures niet opgeroepen worden, Thomas Vermaelen bleef vanwege de coronamaatregelen in Japan. Thorgan Hazard en Hannes Delcroix haakten geblesseerd af.

En na de 3-0 zege van zondag tegen Tsjechië kondigde bondscoach Roberto Martinez aan dat Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Thomas Meunier en Thibaut Courtois de selectie zouden verlaten. Lukaku en Vertonghen zijn geschorst voor het komende duel.

Meunier is nog niet wedstrijdfit na een besmetting met het coronavirus. Ook Courtois, die wat last heeft aan de achillespees, moest de lange vliegreis niet maken.

Wit-Rusland

De match van de Duivels vindt woensdag plaats in het Centralniy-stadion in het Russische Kazan, vanwege de onstabiele politieke situatie in Wit-Rusland.

Op de vijfde speeldag in kwalificatiegroep E boekten de troepen van Roberto Martinez zondag in het Koning Boudewijnstadion een vlotte 3-0 zege tegen Tsjechië.

In de stand staan de Belgen met 13 punten uit vijf duels ruim aan de leiding, voor Tsjechië (7). Wales (3 duels) volgt met zes punten. Wit-Rusland (4 duels, 3 punten) en Estland (3 duels, 0 punten) sluiten de rij.

Lees meer:

Yannick Carrasco: 'De plaats van Hazard? Ik kan ook op andere posities spelen'

Goeie week voor de Rode Duivels: dicht bij WK, 'ontdekking' Vanaken en eindelijk Hazard

