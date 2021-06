Zondag (21u) nemen de Rode Duivels het op tegen titelverdediger Portugal in de achtste finales van het EK, een zware dobber. 'Dit is een moeilijk scenario. Maar om het toernooi te winnen, moet je grote ploegen aan de kant zetten', reageerde Yannick Carrasco donderdag in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

Indien de Duivels Portugal aan de kant zetten, dan wacht nog een erg zware tocht richting de finale. In de kwartfinales kan Italië het pad van de Belgen kruisen. Halen ze de laatste vier, dan botsen de troepen van Roberto Martinez mogelijk op wereldkampioen Frankrijk of Spanje.

'Het parcours naar de finale is lastig. De andere tabelhelft was gemakkelijker. Op het WK in Rusland was het traject ook moeilijk. Maar goed, het is nu eenmaal zo', vertelde de linksbuiten, die zich afgelopen seizoen met Atlético Madrid tot kampioen van Spanje kroonde.

'Portugal heeft een heel complete ploeg, zowel offensief als defensief. Het zal een mooie match worden', zei Carrasco. 'We mogen Cristiano Ronaldo geen kans geven, zelfs geen halve kans. Hij kan van overal scoren. Dat is zijn sterkte. Maar er zijn nog andere spelers bij Portugal die met assists kunnen strooien. We mogen hen geen ruimte geven.'

Carrasco speelde in de groepsfase 77 minuten tegen Rusland (3-0 zege) en 59 minuten tegen Denemarken (2-1), tegen Finland (2-0) bleef hij op de bank.

Alderweireld: 'Wij zijn ook sterk'

Even later was het ook de beurt aan Toby Alderweireld. De verdediger kijkt onbevreesd uit naar de achtste finale op het EK tegen titelverdediger Portugal, zondag om 21u in Sevilla. 'Portugal wordt een lastige tegenstander, maar wij zijn ook sterk', reageerde de verdediger van Tottenham Hotspur donderdag in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

'Portugal is een echte toernooiploeg. Cristiano Ronaldo is weer in de vorm van zijn leven. En onderschat ook niet andere spelers, onder wie Bernardo Silva', zei Alderweireld, die vindt dat de Duivels een gezonde arrogantie aan de dag moeten leggen. 'Als we goed zijn, kunnen we hen verslaan. We hebben spelers die wereldtop zijn en het verschil kunnen maken.'

In de drie groepswedstrijden speelden de Rode Duivels telkens met een andere verdediging. Volgens Alderweireld is dat niet vervelend voor de verdedigers. 'Deze groep is al heel lang bij elkaar. Door blessures zijn er al heel veel combinaties geweest. Wie ook speelt, we kennen honderd procent het systeem en we weten wat er gevraagd wordt. Welke spelers dat moeten invullen, dat is aan de coach.'

Alderweireld maakte in de groepsfase de 90 minuten vol tegen Rusland (3-0 zege) en Denemarken (2-1). Hij kwam niet in actie tegen Finland (2-0). 'Ik kreeg wat rust. Het was een goed moment om iedereen minuten te geven. Zo konden ook verschillende spelers herstellen vlak voor de zware periode die er nu aankomt', besloot Alderweireld.

Alderweireld: 'Cristiano Ronaldo is weer in de vorm van zijn leven.' © Belga Image

Portugese bondscoach: 'Wij zijn moeilijk te kloppen'

Eerder op de dag kwam ook Portugees bondscoach Fernando Santos even praten over de 1/8 finales van zijn team. Dat de Belgen meer rust hebben gekregen, ziet hij niet als een nadeel. 'In de wedstrijd tegen Frankrijk hebben mijn spelers getoond dat ze mentaal hersteld waren van de opdoffer tegen Duitsland. Nu komt het erop aan ook fysiek te herstellen van de wedstrijd tegen de Fransen. We laten de spelers rusten en revalideren, opdat ze zondag fris zijn voor België. We zullen de impact van die 48 uur minder rust zo klein mogelijk maken.'

'België is zeker een lastige tegenstander, de nummer een van de wereld. We kennen hen al, maar nu zullen we hen bestuderen om te zien wat er veranderd is. Daarnaast analyseren we ook nog onze match tegen Frankrijk om zo het volgende duel optimaal voor te bereiden. Ik ben er zeker van dat we op ons best zullen zijn in Sevilla. Wij zijn een moeilijk te kloppen team.'

