De 30-jarige doelman, die zijn contract bij KV Mechelen verlengde tot 2025, gaat met zijn ploeg op zoek naar een Europees ticket. 'Het is slechts de Conference League, maar daar zitten toch ook mooie ploegen bij.'

Jullie trainer, Wouter Vrancken, miste de eerste wedstrijd van de Europe play-offs op Gent door een schorsing voor vijf gele kaarten. Heb jij dan maar wat meer geroepen op je ploegmaats?

Jullie trainer, Wouter Vrancken, miste de eerste wedstrijd van de Europe play-offs op Gent door een schorsing voor vijf gele kaarten. Heb jij dan maar wat meer geroepen op je ploegmaats? Yannick Thoelen: 'Coaching is sowieso een van mijn kwaliteiten, dat heb ik altijd gedaan. Soms iets te veel, maar beter te veel dan te weinig. Dat gebeurt dan vooral op de linie vlak voor mij. In die optiek was het wel aanpassen na het vertrek van Arjan Swinkels. Die kon als verdediger ook de linies voor hem makkelijker bijsturen. Wat de afwezigheid van onze coach betreft: daar merkten we eigenlijk weinig van, ook Fred Vanderbiest is een vurig type. ( lacht) We komen sowieso altijd goed voorbereid aan de aftrap en zoals anders werden er ook nu tijdens de rust beelden getoond van aandachtspunten.' KV Mechelen krijgt terecht veel lof voor zijn manier van voetballen, maar defensief blijft het kwetsbaar. Inherent aan die offensieve speelwijze? Thoelen: 'Dat hangt inderdaad samen met die speelwijze, waarbij we veel en hoog druk zetten. Als de tegenstander daar dan eens onderuit komt, ligt er soms te veel ruimte. Dat is een kwestie van details, maar daar werken we hard aan. Ik hield zelf vijf keer de nul op de negentien wedstrijden die ik keepte dit seizoen. Dat is niet slecht, maar het kan ook beter. 'Je mag niet vergeten dat Sandy Walsh er pas laat bijkwam, dat Lucas Bijker pas de laatste maanden weer zijn goeie vorm beet heeft, dat een defensief belangrijke Joachim Van Damme met blessures kampt, en dat Jordi Vanlerberghe - een jongen met veel potentieel - pas sinds dit seizoen echt als centrale verdediger uitgespeeld wordt, en dus ook nog niet lang een duo vormt met Thibaut Peyre. Dat loopt steeds beter.' Jij verlengde je contract onlangs tot 2025. Al begin dit jaar verklaarde je in de pers dat je gerust je carrière wil afsluiten bij KV Mechelen. Mogen we dat enigszins verrassend vinden aangezien je de eerste seizoenshelft op de bank zat? Thoelen: 'Ja, maar ik voel me helemaal thuis in deze club. Soms moet je ook naar het bredere plaatje kijken. Ik heb een goede band met de spelers, met de trainers, met de bestuurders, met de fans en medewerkers. Dus als je hier dan vier jaar kan bijtekenen, is dat een zeer mooie opportuniteit. Ik weet ook vanwaar ik kom: ik heb zware blessures meegemaakt ( vorig jaar was hij zes maanden out met een kruisbandblessure, nvdr) en ben bij KAA Gent zelfs in de B-kern beland. Dan kan ik alleen maar tevreden zijn met waar ik nu sta.' In de heenronde kreeg de jonge Gaëtan Coucke zijn kans onder de lat. Ondanks de tegenvallende resultaten kreeg jij pas op 17 december tegen Club Brugge voor het eerst een kans. Hoe moeilijk was het om positief te blijven tegenover die jonge collega van jou? Thoelen: 'Dat is natuurlijk dubbel. Want voetbal is een collectieve sport, maar waar iedereen toch ook een eigenbelang nastreeft. Leuk was het niet, maar als je negatief gaat doen, heeft niemand daar iets aan. Ik ben Gaëtan, maar ook de andere jonge doelmannen in onze kern - Arno Valkenaers, Sofiane Bouzian en Maxime Wenssens - blijven steunen. Net zoals Bram Castro dat vorig seizoen met mij deed. Ik bel nog steeds geregeld met Bram om bepaalde situaties te bespreken of tips uit te wisselen. Tegelijkertijd mag je niet vergeten dat ik uit een zware blessure kom, zo'n revalidatie vraagt tijd.' Jullie zitten in de Europe play-offs. Hoezeer speelt het feit dat Mechelen twee zomers geleden door Operatie Propere Handen een Europees ticket moest afstaan nog mee als motiverende factor? Thoelen: 'Dat speelt zeker mee bij de jongens die hier twee jaar geleden die beker van België veroverden. Als je dan ziet in welke groep ze waren terechtgekomen, met onder meer Arsenal, dan begrijp ik zeer goed dat zoiets steekt. Door de bekerwinst van Genk weten we nu dat de nummer vijf sowieso Europa in mag. Het is dan wel de Conference League, maar ik heb al eens gekeken en daar zitten best ook mooie clubs in.'