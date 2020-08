De bondscoach verklaart waarom hij Yari Verschaeren heeft opgenomen in zijn selectie, hoewel die bij Anderlecht maar invaller is.

Tussen de vele namen waarover werd gepraat in de ruime selectie van Roberto Martínez, ging die van Yari Verschaeren vermoedelijk het vaakst over de tong. Het jonge talent van paars-wit wist zich geen plek te veroveren in het elftal van Vincent Kompany maar staat toch op de lijst van de Catalaan. Die verantwoordde zijn keuze tijdens een interview met Sport/Voetbalmagazine, dat u volledig kunt lezen in het nummer van 2 september. Het fragment over Verschaeren:

Verschaeren in de selectie, is dat een kwestie van loyauteit?

'De reden waarom ik hem oproep voor de nationale ploeg, is dat hij indruk gemaakt heeft tijdens de vorige ontmoetingen. In september hou ik geen rekening met het prestatieniveau bij de clubs, want veel spelers zijn nog in volle voorbereiding en hebben nog maar weinig gespeeld.'

Maar u neemt er ook Landry Dimata bij, die pas een maand weer speelminuten verzamelt.

'Dat is een ander geval. Hij keert terug uit een lange blessure. Als ik geen rekening zou houden met het feit dat hij net drie keer op rij negentig minuten gespeeld heeft, dan zou hij niet in aanmerking komen. Bovendien zitten Christian Benteke en Michy Batshuayi in quarantaine en zijn zij niet beschikbaar voor de eerste match.'

Zal de redenering in oktober anders zijn voor Verschaeren?

Als hij dan nog altijd niet speelt, is er inderdaad een probleem. Ik kan geen speler selecteren die niet speelt in de plaats van iemand die het goed doet bij zijn club. Bovendien speelt hij op een lastige positie, want zowel op links als op rechts zijn bijna al onze spelers onbetwiste titularissen bij hun club. We moeten loyaal zijn tegenover Yari, want hij verdient dat, maar ik moet ook eerlijk zijn tegenover alle spelers.'

Wat heeft hij meer dan anderen?

'Hij heeft de kwaliteit om op te duiken tussen de linies, met een heel korte balcontrole. Hij benut de kleine ruimtes goed wanneer die er een zeldzame keer zijn. Dat is iets waar heel moeilijk op te trainen valt, dat is een gave, en Yari heeft die. En daarom wil ik hem er zo vaak mogelijk bij hebben wanneer we verzamelen blazen met de Rode Duivels, samen met Eden en Dries, want dat zullen zijn beste leermeesters zijn.'

Wat Roberto Martínez wist te vertellen over Jérémy Doku, Zinho Vanheusden en de evoluties in het moderne voetbal, kunt u lezen in Sport/Voetbalmagazine van 2 september.

