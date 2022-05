Sport/Voetbalmagazine had een uitgebreid gesprek met Anderlechtspeler Yari Verschaeren en zijn vriendin Zoë Ghaïlani. Een voorsmaakje.

De naam van Yari Verschaeren wordt al sinds hij klein is, gelinkt aan allerlei clubs. Ook dat veranderde niet; de geruchtenmolen is alweer even op gang. 'Als je als klein spelertje een beetje kunt shotten, word je meteen gelinkt aan clubs. Ook daarin laat ik mij niet gek maken. Ik groeide met die geruchten op.'

Hij omzeilt de vragen over zijn toekomst dan ook met verve. Hij is speler van Anderlecht, is daar gelukkig en kijkt pas na het seizoen verder. Een gelikt praatje, maar: hij meent het, dat zie je aan zijn ogen. 'Ik kan het mij niet permitteren om mij met iets anders dan Anderlecht bezig te houden. Het zou te veel door elkaar kunnen gaan lopen en mijn prestaties beïnvloeden. Dat kan ik mezelf niet toestaan.'

'Als speler van deze club ben ik het aan mijzelf verplicht om mij daar honderd procent op te focussen. Na dit seizoen ga ik mij buigen over mijn toekomst en de kans is er zeker dat ik bij Anderlecht blijf. Ik ben hier superblij.'

Nieuwe uitdagingen

Bij een keuze voor een eventuele nieuwe club zal hij zijn vriendin Zoë Ghaïlani betrekken. 'Natuurlijk! Het moet voor beiden goed zijn.'

Zoë: 'Je moet echt niet met mij rekening houden, al ga je naar China bij wijze van spreken. Het belangrijkste is jouw voetbalcarrière: ik volg. Ik heb nog wat jaren studie voor me liggen en ik kan daarna overal waar ik wil iets opstarten. Het lijkt mij evident dat Yari daarin zijn eigen keuze maakt.'

Dat zij uiteindelijk zelf een carrière wil opbouwen, staat voor haar vast. 'Het is mij om het even waar dat is, maar het is voor mij inderdaad belangrijk mijn eigen leven, mijn eigen wereld te hebben. Wanneer ik te veel in Yari's wereld kom, beklemt me dat. Iedereen spreekt mij aan over hem en dat vind ik leuk, maar daarna wil ik wel terugkeren naar mijzelf, naar wie ben ik en naar de mensen die om mij geven om wie ik ben, en niet omdat ik met Yari ben.'

Yari: 'Ik vind het heel tof dat Zoë zo gepassioneerd is en ook iets wil presteren en nastreeft. Dat is ook hoe ik vind dat het zou moeten zijn.'

Hoewel hij zich er nog niet mee bezighoudt, lijkt het hem leuk om samen op avontuur te trekken. Wanneer en waar dit ook zal zijn. 'Ik ben wel avontuurlijk ingesteld. Dat is ook waar je voor speelt, om hoger en hoger te blijven gaan en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ook privé, hoe red je je daar, persoonlijk maar ook in de relatie. Hoe komen we daaruit? Daar heb ik alle vertrouwen in. Zeker met zijn tweeën gaat dat een leuke nieuwe stap zijn. Wij redden het wel samen.' (lacht)

Lees hier het volledige verhaal met Yari Verschaeren.

