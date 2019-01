'Yari Verschaeren draagt duidelijk de stempel van Anderlecht'

Lokeren verliest een cruciale duel tegen Zulte Waregem (0-3) en telt nu acht punten achterstand op nummer vijftien in de stand. Is daarmee het doek gevallen in de degradatiestrijd en gaan we Lokeren missen als ze zakken?

JACQUES SYS: 'Je weet natuurlijk nooit in het voetbal, maar dit maken ze niet meer goed, denk ik. Gaan we hen missen? Tja, ze worden afgestraft voor hun beleid van de laatste jaren, want op basis van de voorbije seizoenen kan je moeilijk beweren dat we die club gaan missen. Lokeren is een club die door één man bestuurd wordt, die alles beslist en zich omringt door mensen die hem niet durven tegenspreken.

...