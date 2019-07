In Sport/Voetbalmagazine geeft Anderlechts toptalent Yari Verschaeren zijn eerste grote interview. Hier alvast zijn opmerkelijkste uitspraken.

Yari Verschaeren over...

... de combinatie studies-topvoetbal:

'Toen Johan Walem mij opbelde voor het EK en vertelde wat hij van mij verwachtte, had ik iets anders aan mijn hoofd. Ik was in volle examenperiode en ik wilde in eerste zit slagen voor mijn laatste jaar. Ik was er op voorhand niet gerust in. Ik had het moeilijker dan normaal. Nu moest ik aan twee zaken denken en waren er twee doelstellingen die ik moest halen. Ik studeerde, volgde het individuele programma dat ik gekregen had en daarna dook ik weer in mijn boeken. Ik moest telkens schakelen tussen de twee.

Elke jongere die de twee moet combineren, heeft het zwaar. Er wordt nu over mij gepraat, maar ik was zeker niet de enige die gedurende enkele maanden heeft afgezien. De druk komt van overal en onbewust voel je je verplicht om in de twee domeinen te slagen. En je moet de knop telkens omdraaien. Ik sloeg veel lesuren over en wanneer ik 's avonds op internaat aankwam, moest ik al mijn nota's op orde brengen. En daarna moest ik nog studeren.

Nog een geluk dat iemand van de club mij constant begeleidde. Hij zorgde ervoor dat ik mij op tijd op school en op training aanmeldde, hij controleerde mijn rapport, beheerde mijn planning... Dat was best praktisch. Vanaf dit seizoen zal ik mij helemaal op het voetbal kunnen focussen en ik heb nu ineens ook vrije tijd. Ik wil die momenten nuttig besteden door zaken bij te leren.'

... zijn keuze voor Anderlecht:

'Ik ben begonnen bij Kruibeke, niet zo ver van Beveren, en van daaruit was het logisch om naar Beveren over te stappen. In mijn eerste seizoen waren er al gesprekken met Anderlecht, maar mijn vader oordeelde dat het te vroeg was en dat ik best nog een seizoen bij Beveren bleef. Een jaar later heeft Anderlecht zich opnieuw gemeld en we hebben toen beslist om ervoor te gaan.

Toen PSV mij op het spoor kwam, hebben ze even aangedrongen. Ik ben met mijn vader ter plaatste geweest om te luisteren en te weten te komen hoe ze met de jeugd werken. Ik voelde mij uiteindelijk te jong om naar Nederland te verhuizen en we hebben beslist om verder te doen bij Anderlecht. Achteraf bekeken, heb ik geen greintje spijt van mijn beslissing om te blijven. Behalve PSV was er interesse van andere buitenlandse clubs en in België hebben Genk en Club Brugge geïnformeerd. Maar ik heb nooit echt overwogen om Anderlecht te verlaten.'

... zijn doorbraakseizoen:

'Het is allemaal héél snel gegaan. Op korte tijd heb ik van alles meegemaakt: een promotie naar de A-kern, mijn debuut in eerste klasse, de trofee voor Jonge Profvoetballer van het Jaar, de uitverkiezing door L'Equipe en mijn deelname aan het EK. Als ik er een moment mag uitpikken? Dan kies ik voor mijn uitverkiezing tot beste jongere van het seizoen. Maar niemand had kunnen voorspellen dat ik vorig seizoen een meerwaarde zou zijn voor Anderlecht. Ik zeker niet. Ik heb een kans gekregen en heb die gegrepen. Voilà.

En toch besef ik dat ik niet op hetzelfde punt zou staan als er vorig seizoen niet zoveel spelers out waren geweest met blessures en spelers uit vorm waren geweest. In dat opzicht heb ik veel meeval gehad. En er was de factor Hein Vanhaezebrouck, die in mij geloofde. Ik zal nooit vergeten dat hij mij gelanceerd heeft in het profvoetbal. Om die reden zal ik hem altijd erkentelijk zijn.'

Lees het volledige interview met Yari Verschaeren in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 3 juli.