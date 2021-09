Yari Verschaeren (20) licht bij Eleven een tipje van de sluier over hoe Vincent Kompany te werk gaat bij paars-wit.

Wat voor soort trainer is hij?

Verschaeren: 'Hij is een coach die aandacht besteedt aan heel wat details. Hij is perfectionistisch en pakt de zaken grondig aan.'

Hoe zou je zijn filosofie omschrijven? In functie van de instructies die hij je geeft en wat men op het veld kan zien?

Verschaeren: 'Ik denk dat hij Anderlecht dominant wil laten voetballen, offensief voetbal met veel acties en gecreëerde kansen. Met zoveel mogelijk goeie resultaten.'

Hij is een kind van het huis. Hij is, net als jij, hier op Anderlecht begonnen. Voel je, in vergelijking met andere trainers, de passie van iemand die van het huis komt?

Verschaeren: 'Ja, natuurlijk. Hij is hier ook doorgebroken en veel supporters dragen hem op handen. Ze steunen hem tot de laatste minuut van de match. Ik denk dat het voor hem leuk is om te zien dat hij zo gesteund wordt in het stadion.'

Wat zijn zijn sterke punten als trainer?

Verschaeren: 'Zijn tactische visie, die hij van Pep Guardiola heeft gekregen en die hij ons probeert bij te brengen.'

Je moet zijn tactiek niet prijsgeven, maar wat is zijn visie?

Verschaeren: 'Dat is een beetje moeilijk uit te leggen zonder er veel over te zeggen. Als voetballer moet je nadenken over waar je je bevindt, op welk moment, wie er rond je staat en op welk moment je druk moet zetten. Het is vooral dat wat hij ons probeert te leren: snel en veel nadenken op het veld.'

Bekijk het volledige interview donderdagvanavond op Eleven tijdens de voorbeschouwing op Anderlecht-KAA Gent.

Wat voor soort trainer is hij?Verschaeren: 'Hij is een coach die aandacht besteedt aan heel wat details. Hij is perfectionistisch en pakt de zaken grondig aan.'Hoe zou je zijn filosofie omschrijven? In functie van de instructies die hij je geeft en wat men op het veld kan zien?Verschaeren: 'Ik denk dat hij Anderlecht dominant wil laten voetballen, offensief voetbal met veel acties en gecreëerde kansen. Met zoveel mogelijk goeie resultaten.'Hij is een kind van het huis. Hij is, net als jij, hier op Anderlecht begonnen. Voel je, in vergelijking met andere trainers, de passie van iemand die van het huis komt?Verschaeren: 'Ja, natuurlijk. Hij is hier ook doorgebroken en veel supporters dragen hem op handen. Ze steunen hem tot de laatste minuut van de match. Ik denk dat het voor hem leuk is om te zien dat hij zo gesteund wordt in het stadion.'Wat zijn zijn sterke punten als trainer?Verschaeren: 'Zijn tactische visie, die hij van Pep Guardiola heeft gekregen en die hij ons probeert bij te brengen.'Je moet zijn tactiek niet prijsgeven, maar wat is zijn visie?Verschaeren: 'Dat is een beetje moeilijk uit te leggen zonder er veel over te zeggen. Als voetballer moet je nadenken over waar je je bevindt, op welk moment, wie er rond je staat en op welk moment je druk moet zetten. Het is vooral dat wat hij ons probeert te leren: snel en veel nadenken op het veld.'Bekijk het volledige interview donderdagvanavond op Eleven tijdens de voorbeschouwing op Anderlecht-KAA Gent.