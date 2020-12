Geen breuk voor Yari Verschaeren, wel vier tot zes weken out bij Anderlecht.

Yari Verschaeren komt dit jaar niet meer in actie bij RSC Anderlecht. De negentienjarige aanvallende middenvelder liep vrijdagavond in de met 1-0 gewonnen topper tegen Racing Genk een spier- en ligamentletsel op en daarmee zal de Rode Duivel vier tot zes weken aan de kant staan, zo bevestigt RSCA.

De nummer tien van paars-wit moest vrijdagavond in de openingswedstrijd van de zestiende speeldag aan het slot van de eerste helft het terrein verlaten met een enkelblessure. De negentienjarige Verschaeren, zesvoudig Rode Duivel intussen, moest met een draagberrie en de handen voor zijn aangezicht van het veld gedragen worden. Hij was duidelijk geëmotioneerd. Verschaeren was enkele minuten eerder slecht neergekomen op zijn linkerenkel. Hij probeerde nog even verder te spelen, maar moest toen toch gewisseld worden. Er werd dan ook meteen gevreesd voor een zware kwetsuur en een lange afwezigheid.

