Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martínez zijn selectie bekend voor de eindfase van de Nations League volgende week donderdag tegen Frankrijk. Is daar deze keer plaats voor Yari Verschaeren, die bij Anderlecht steeds beter begint te spelen?

'Yari Verschaeren is de toekomstige ambassadeur van het Belgische voetbal.' Een leuke punchline van Roberto Martínez. Je zou het ook een uitleg kunnen noemen om te rechtvaardigen dat hij de pocketspeler geregeld opneemt in zijn selectie, zelfs op momenten dat het niet goed gaat bij Anderlecht.

Vrijdag is het uitkijken naar een mogelijk nieuwe selectie. Ruim twee jaar zit Verschaeren nu in de - brede - kern van de Rode Duivels. Alleen bij een blessure, of als de beloften hem nodig hebben voor hun matchen, is hij er niet bij. Misschien was hij zelfs meegegaan naar het EK, ware het niet dat hij vorig seizoen zwaar geraakt werd aan de enkel tijdens de topper tegen Genk, ongeveer een jaar na een gelijkaardig letsel in die tegen Standard. Hij was te laat terug op niveau, zodat er geen goeie prestaties meer konden komen in de aanloop naar het toernooi.

Bondscoach Roberto Martínez leerde Yari Verschaeren kennen tijdens het EK voor beloften in de zomer van 2019. De bondscoach was aanwezig op dat tornooi, en observeerde het team van Johan Walem. Ook in het hotel. Verschaeren was de verrassing van het tornooi, want voordien had hij met de beloften nog niet één wedstrijd gespeeld. Hij bedankte toen voor het vertrouwen door een van de mooiste doelpunten van het tornooi te maken. Drie maanden later was hij Rode Duivel. Het vertrouwen van Martínez heeft hij sindsdien altijd gekregen.

Verschaeren erkent deze week in een interview met Knack dat hem dat goed doet: 'Ik hoop dat ik de selectie voor de wedstrijden in de Nations League haal. Je hart gaat sneller slaan als je de kans krijgt om te voetballen tegen landen als Frankrijk, Spanje of Italië. Daarvoor ben je voetballer. Ik denk dat de Rode Duivels top zullen zijn in dat tornooi. Je voelt dat de spelers nog niet hebben verteerd dat het EK slecht is afgelopen. Maar ik zal ook niet boos zijn of teleurgesteld als ik er niet bij ben. De selectie zit vol met wereldsterren. Als ik nu zou zeggen dat ik verwacht er elke keer bij te zijn, ben ik niet realistisch.'

Lees het volledige verhaal over de terugkeer van Verschaeren deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

