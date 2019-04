Yohan Boli, de gegeerde spits van STVV: 'Ik wil niet als een dief in de nacht verdwijnen'

Alain Eliasy Journalist bij Sport/Voetbalmagazine

Hij had bij RC Lens in de voetsporen van papa Roger moeten treden, maar de carrière van Yohan Boli kreeg een andere wending. Het is een verhaal van vallen en opstaan, van geluk en tegenspoed. Gesprek met de STVV-spits die in de belangstelling staat van enkele topclubs.

Yohan Boli grijnst: 'Ze noemen mij al de nieuwe Peter Delorge.' © belgaimage