De Nederlandse voetbalanalist en commentator vindt de komst van de 31-jarige targetman een statement van de kampioen.

Sinds het vertrek van de Braziliaan diepste aanvaller Wesley Moraes in de zomer van 2019 naar Aston Villa (voor 25 miljoen euro) zocht Club Brugge vruchteloos naar een adequate blikopener om defensief ingestelde teams te verschalken.

Voormalige centrumspits Youri Mulder, nu voetbalanalist en commentator, denkt dat voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert met zijn landgenoot de missing link vonden: 'Bas is een ouderwetse targetman', zegt de negenvoudige Oranje-international over de hoofdkwaliteit van zijn landgenoot Bas Dost.

'Als ik terugga in hun geschiedenis, dan kom ik eigenlijk automatisch uit bij René Eijkelkamp. Het voetbal evolueerde natuurlijk, maar René was vooral aan de bal heel goed. Het gekke aan hem bleef dat je zijn technisch vermogen wat onderschatte. Maar René kon ongelofelijk sterk de bal vasthouden. Dat is ook een gave waarover Bas beschikt en dat kan alleen maar voordelig uitdraaien. Je spel wordt hierdoor meer onvoorspelbaar, omdat je kunt terugvallen op bijkomende varianten. Voor de vrijbuiters in je team, types zoals David Okereke of Noa Lang, vormt die vastigheid een interessant gegeven, want ze weten nu dat ze over een sterk aanspeelpunt beschikken.'

Bepaalde status

In het Jan Breydelstadion wachten volgens Mulder gunstige perspectieven. 'Een leuk elftal, een sterke coach en Club Brugge speelde toch mee in de groepsfase van de Champions League. Ik heb ook het gevoel dat de Belgische competitie kwalitatief steeds beter wordt en veel aantrekkelijker oogt. Misschien ook wel financieel.'

'Wij in Nederland reageerden toch verbaasd, want een Bundesligaspeler - die daar niet in het afvoerputje zit, maar bij een goed gestructureerde club en daar een bepaalde status verwierf - verhuist naar een Belgische titelkandidaat. Een statement, hetgeen de ambitie van Club Brugge weergeeft.'

Lees de volledige reportage over de nieuwe spits van Club in Sport/Voetbalmagazine van 6 januari of in onze Plus-zone.

